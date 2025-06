Hranice pro pravidelné prohlídky řidičů se může zvýšit na 70 let. Podle resortu jsou senioři zdravější

Pravidelné zdravotní prohlídky starších řidičů patrně budou od příštího roku nutné od 70 let věku místo nynějších 65 let. Doklad o zdravotní způsobilosti už motoristé nebudou muset vozit s sebou, závěry posudku budou pro kontrolu v registru řidičů. Obdobně to bude platit i pro posudky na žadatele o řidičské oprávnění a v dalších situacích.

Praha 16:02 12. června 2025