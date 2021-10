Ve výrobě očekáváme zlepšení, čipů ale nebude dost ani příští rok, míní předseda odborů Škoda Auto

V Česku se kvůli chybějícím počítačovým čipům letos nevyrobí přes 250 tisíc aut, odhaduje Sdružení automobilového průmyslu. Tuzemský autoprůmysl kvůli tomu přijde zhruba o 200 miliard korun. Situace výrazně dopadá i na automobilku Škoda Auto, která až do konce roku omezuje výrobu ve všech českých závodech. „Budeto to dlouhodobý problém, který se bude muset vyřešit novými kapacitami,“ řekl Radiožurnálu předseda odborů Škody Auto Jaroslav Povšík. Mladá Boleslav 10:49 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škoda Auto až do konce roku omezuje výrobu ve všech českých závodech | Zdroj: Škoda Auto

Škoda Auto do konce roku omezuje nebo úplně zastavuje výrobu v tuzemských závodech. Co se teď tedy bude dít se zaměstnanci?

Myslím si, že se to bude zlepšovat. Je to můj osobní odhad. Ale je to také po diskuzi s předsedou představenstva panem Herbertem Diessem, předsedou dozorčí rady. Takže si myslím, že od 45. kalendářního týdne se to začne zlepšovat. Ale je to trošku nejisté.

Znamená to, že zaměstnanci jsou na překážkách, které jsou jiné než u dodavatelů. Zaměstnanci dostávají 80 procent průměrného výdělku, což jim v podstatě plus minus pokryje jejich denní mzdu.

Je ještě něco, co se odbory snaží prosadit?

Ne, máme to celé pod kontrolou a obě strany se dohodly, že budeme každý den každou změnu, byť sebemenší, projednávat a hledat kompromisní řešení.

Existuje také varianta, že by Škoda Auto změnila odbory a zaměstnanci kritizovaný 18směnný systém?

Vždy je to k diskuzi. Dohody uzavíráme v podstatě na jeden rok. A když dohody nefungují, tak je vypovíme nebo je necháme běžet naprázdno. V současné době se chystáme na příští rok na jednání o roční pracovní době. A tam to určitě v diskuzi bude. Nemáme jen 18směnný systém, máme i 17směnné na lakovně, 20 směnné i 21směnné speciální modely.

Nedostatek čipů

Jaké máte informace ohledně nedostatkových čipů. Kdy se mají jejich dodávky zlepšit? Začne automobilka Škoda 1. ledna skutečně znovu vyrábět?

Jestli se dodávky zlepší, tak se zlepší tam, kde byl lockdown a už pominul nejprudší atak covidu-19, třeba v Malajsii. To je pro nás velmi důležité. To je pro nás stahování zadních dveří. Stojíme částečně i na rádia - také musejí přijít čipy, řídicí jednotky a tam by se to mohlo zlepšit. Ale celková situace v čipech nám pravděpodobně ani příští rok a určitě ne v první polovině roku nedovolí úplnou nebo nadstandardní výrobu.

Jaké jsou kromě lockdownu důvody, proč čipy momentálně nejsou? Jsou například i problémy v dopravě čipů do Evropy?

Stále více zařízení spotřebovává čipy, takže jsou polykány. Asie má přednost, možná je tam i čínský vliv a to byla ta válka Trumpa s Huawei, kde nashromáždili poměrně velké množství čipů. U nás tady v Evropě to udělalo BMW. A já si myslím, že to bude dlouhodobý problém, který se bude muset vyřešit některými novými kapacitami. Musí se postavit nové továrny. Nevím, jestli Evropa dokáže jednu nebo dvě továrny postavit, ale ve dvou, respektive třech letech to určitě nebude.