Kamera v autě může pomoct při objasnění nehody. Za zveřejnění videa na internetu však hrozí pokuta

Člověk, který natáčí auto kamerou, si se zákonem na ochranu osobních údajů nemusí lámat hlavu jen v jednom případě, pokud si pořizuje záběry pro osobní účely, aby si zdokumentoval cestu na dovolenou, a nemá v plánu záznam nikde zveřejňovat.

Jakmile ale při snímání během cesty natočí nevhodné chování jiného řidiče na silnici a pak na něj na sociálních sítích upozorní své přátele, může se dostat do problémů. Za takový přestupek podle Ústředního automotoklubu (ÚAMK) hrozí pokuta až 10 000 Kč.

Černé skříňky v autech?

„V dnešní době je velký fenomén dávat záznamy na facebook a někdy si říkám, že ten, kdo při jízdě v autě nebo na motocyklu natáčí, způsobí mnohem více dopravních přestupků, než ten, který je pak na pranýři,“ říká Radiožurnálu Libor Budina z Autoklubu ČR.

Kamera v autě není všelék. Často může pomoci při analýze dopravní kolize, přestupku, ale ne vždy. Vozidlo má čtyři strany, a ne všude záběry dosáhnou.

„Vnímám to jako dobrý doplněk, ale větší výhodou v budoucnu určitě budou černé skříňky, zabudované do nově vyrobených vozidel. Kromě jiného budou schopné zaznamenat rychlost auta nebo náhlé brzdění. Dočkat bychom se mohli přibližně do dvou let,“ předvídá Budina.

Kamera za čelním sklem by řidiči při jízdě neměla bránit ve výhledu. Pevné určení místa není podle ministerstva dopravy úplně možné. Zorné pole se totiž posuzuje pro každý typ vozidla individuálně.

Majitelé nic nepokazí, když zařízení umístí na dolní část čelního skla, kde výhledu na vozovku a okolí vozu brání plechy karoserie. Další možné místo je pod horním zatemňovacím pásem čelního skla se sníženou propustností. Vhodná je i zadní plocha zpětného zrcátka, za kterou se kamera schová tak, aby nebyla vidět, a tím pádem šoférovi nebrání ve výhledu.

„Osobně bych se držel jednoduchého pravidla. Kameru dejte mimo stíratelnou plochu vašich stěračů. V případě policejní kontroly, by to mělo být v pořádku,“ ujišťuje Budina.

Cesty do zahraničí

Při cestě s kamerou na předním skle do zahraničí je nezbytné zjistit si pravidla pro používání v jednotlivých zemích. Dodržování jasných českých pravidel pro záznam cest totiž v cizině nemusí platit.

Třeba v Rakousku lze kameru použít jen tehdy, když chce řidič po nehodě zaznamenat následky kolize. Opatrnost je nezbytná i v Německu, kde se soudy stále zabývají tím, jestli jsou záběry kamer legální, nebo ne. Je otázka, zda převáží ochrana práv natáčených osob, nebo zájem o objasnění příčin nehod.

V Maďarsku je povinné záznam pořídit s nižším rozlišením a zabezpečit ho proti neoprávněnému nahlédnutí třetích osob. U záběrů pořízených v Itálii zase musí být rozostřené registrační tabulky.