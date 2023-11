Na přetížené kamiony budou u Velkého Meziříčí znovu dohlížet vysokorychlostní váhy

Na silnici podél dálnice D1 u Velkého Meziříčí budou po víc než dvou letech znovu fungovat rychlostní váhy. Mimo provoz byly přes tři roky kvůli námitkám dopravců, že byly nepřesné. Teď zrekonstruované váhy absolvovaly poslední test před svým znovuspuštěním. Velké Meziříčí 22:36 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysokorychlostní váhy u Velkého Meziříčí za sebou mají poslední testy | Foto: František Jirků | Zdroj: Český rozhlas

Tři nákladní auta přejela přes váhy tam a zase zpátky desetkrát za sebou. Nejdřív rychlostí čtyřicet kilometrů v hodině a pak znovu o třicet kilometrů rychleji.

Vysokorychlostní váhy u Velkého Meziříčí prošly zátěžovým testem, fungovat začnou do dvou týdnů

Váhy by mohly být plně funkční do poloviny listopadu. „Máme kvalifikovaný odhad oprav po přetížených kamionech a je to poměrně tučná částka, 150 až 200 milionů korun,“ řekl ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid. Proto by si přál, aby podobných vah na Vysočině bylo víc.

Na krajských silnicích na Vysočině se ale další váhy stavět nebudou. „Pomáháme policii při financování mobilních vah,“ vysvětlil náměstek hejtmana Miroslav Houška z KDU-ČSL. Pokuty z vah bude zpracovávat městský úřad ve Velkém Meziříčí. V roce 2019, kdy váhy plně fungovaly naposledy, z nich měl příjem kolem 260 tisíc korun.