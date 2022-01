První plně elektrické auto uvede Lamborghini na trh na konci desetiletí. Bude to SUV

Italský výrobce sportovních vozů Lamborghini plánuje uvést na trh svůj první plně elektrický model na konci tohoto desetiletí. Řekl to šéf automobilky Stephan Winkelmann. Podle agentury Reuters to poukazuje na obezřetný přístup Lamborghini, jež spadá do skupiny Volkswagen, k přechodu na elektrický pohon. Winkelmann loni uvedl, že první plně elektrický model značky se objeví ve druhé polovině desetiletí.

