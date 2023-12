Také mentoři sedmnáctiletých řidičů by měli navštívit autoškolu. Schopnosti řízení po čase reziví

Od nového roku budou řidičský průkaz moci získat i sedmnáctiletí. Samozřejmě po absolvování autoškoly a zkoušky, do 18. narozenin budou smět řídit pouze pod dohledem tzv. mentora. Tím může být třeba rodič, pokud splní požadované podmínky. Asociace autoškol se proto teď svými lekcemi Start driving zaměřuje právě i na zkušenější řidiče, kteří se chtějí stát mentory. Jihlava 11:13 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Bylo znát, že skupina rodičů nám trochu reziví v pravidlech a získává nějaké drobné zlozvyky.“ | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Chtěli bychom vidět, jakými budete v provozu mentory, jestli sami správně chápete pravidla silničního provozu,“ vysvětluje skupina instruktorů před zaparkovanými auty účastníkům kurzu, proč se společně vydají do ulic Jihlavy.

Já sedám do auta se značením autoškola s předsedou Asociace autoškol ČR Alešem Horčičkou. „Myslím, že zrovna tady byste jako mentorka říkala, kde stát, abyste dobře viděla,“ nabádá mě.

„Teď jste se chovala hrozně netradičně. Já bych chtěl, abyste se po celou dobu koukala doleva. Vy jste se v momentě, ač jsme ještě nenajeli, už koukala někam dopředu,“ poukazuje můj instruktor.

Zlozvyky

Ukazuje se, že znalost prostředí a zautomatizované projíždění Jihlavy je v tuto chvíli spíš na škodu a že dělám i řadu dalších chyb, třeba při dojezdu ke kruhovému objezdu. „Vytýkal bych vám to, že jste vůbec nevyužila převodovku k brždění. Měla jste tam čtyřku, pak jste zmáčkla spojku, šoupla tam neutrál a celý to brzdila brzdou,“ vytýká mi instruktor.

Nicméně nejsem jediná. Ukázalo se, že jízda s instruktorem je nezvyk i pro mnohem zkušenější řidiče. „Oprášil jsem si to. Není to žádná sranda, člověk už má za tu dobu, co řídí, nějaké zlozvyky. Tak jsem si to teď vyzkoušel na úrovni posluchače autoškoly,“ vysvětluje Pavel Votýpka, který právě svoji evaluační jízdu dokončil.

Právě sledování již vyježděných řidičů je zajímavé i pro instruktora Luboše Macharta. „Bylo znát, že ta skupina rodičů nám trochu reziví v pravidlech a získává nějaké drobné zlozvyky. Bylo zajímavé, že v některých situacích, kde chybují začínající řidiči, chyboval i ten mentor, přehlédl třeba jednu značku omezující rychlost,“ popisuje instruktor.

Chtít zpětnou vazbu

Kromě zkušebních jízd nabídl Start driving pro mentory i sezení s dopravními psychology nebo přednášku o bezpečnosti na silnicích.

„Na základě zkušeností, kdy člověk mentorem musel být, i když tehdy ještě takový titul oficiálně nebyl, bychom to teď chtěli vzít oficiálně a projít mentorstvím se vší parádou. Zatím jsem prošel teoretickou částí a s tím jsem nadšený. Líbí se mi to a těším se na praktickou část,“ vypráví své dojmy po diskusi s psychology pan Martin.

Řidič, který by chtěl být mentorem, musel získat řidičský průkaz před více než deseti lety, musí jej mít minimálně posledních pět let v kuse a nesmí mít na svém kontě žádné body za přestupky. Podle Aleše Horčičky je ale vhodné se o mentorování zajímat i trochu víc a důkladně se na funkci připravit.

„My teď jenom potřebujeme, aby o sobě lidi ještě maličko pochybovali, že to budou dělat dobře. Aby do toho nenaskočili jenom tak, že ‚jsem řidič, tak to umím‘y ale aby si prohlédli webovky, přečetli manuál pro mentory, navštívili tu autoškolu... třeba se v té autoškole svezli, dostali nějakou zpětnou vazbu, řekl si: jo, to bych měl zvládnout. Aby do toho naskakovali jako kvalifikovaný mentor. Protože bude velký rozdíl mezi lidmi, jak to budou dělat,“ míní Horčička.

Asociace autoškol si od řízení s mentorem už od 17 let slibuje hlavně větší bezpečí na silnicích. Mladí se totiž naučí řídit pod dohledem, lépe zvládat provoz a před samostatným ježděním absolvují s rodičem či jiným mentorem větší množství kilometrů.