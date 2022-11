Mercedes jako první automobilka získal v Německu povolení k autonomnímu parkování

Automobilka Mercedes-Benz dostala jako první výrobce v Německu provozní povolení pro svůj systém autonomního parkování vozidel. Oznámil to Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA). Podle úřadu je to další krok k tomu, aby řízení vozidel mohly v budoucnu zcela převzít automaty. Autonomní parkování se prozatím týká parkoviště na letišti ve Stuttgartu, v příštích letech by parkovací domy vhodné pro tento systém měly rychle přibývat.

Berlín 11:44 30. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít