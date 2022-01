Mercedes-Benz svolá ke kontrole stovky tisíc vozů. Netěsnost čerpadla může případně zavinit i požár

Německý výrobce luxusních aut Mercedes-Benz svolá do servisů po celém světě stovky tisíc vozů se spalovacím motorem, a to kvůli možné netěsnosti čerpadla chladicí kapaliny. Závada by mohla případně způsobit i požár. Díly, které mají problém vyřešit, ale teď nejsou k dispozici, takže jejich výměna bude zřejmě zahájena až v polovině ledna nebo později, uvedla společnosti. Podle německého listu Bild se kontrola týká 800 tisíc vozů. Stuttgart 11:02 5. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Závada se může objevit u některých vozů řad GLE/GLS, C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, E-Klasse, GLC, CLS a G-Klasse vyrobených od ledna 2017 do října 2021. Automobilka uvedla, že do zahájení opravy by se auto, kterého se svolávací akce týká, mělo provozovat se zvýšenou opatrností a jeho používání by mělo být omezeno na nezbytné minimum, napsala agentura DPA.

Mercedes-Benz je součástí skupiny Daimler. Ta na začátku prosince dokončila oddělení divize nákladních vozů, s jejímiž akciemi se začalo obchodovat na burze. Divize osobních aut se má v budoucnu přejmenovat na Mercedes-Benz.

Odbyt automobilky Mercedes-Benz klesl ve třetím čtvrtletí meziročně o 30,2 procenta na 428.361 vozů. Firma trápí podobně jako jiné výrobce aut nedostatek automobilových čipů. Za prvních devět měsíců loňského roku se ale odbyt zvýšil o 2,7 procenta na 1,59 milionu vozů. Celoroční data zatím nejsou k dispozici.