Mikrospánek za volantem mohou způsobit i jemné vibrace auta, zjistili australští vědci

Stalo se vám někdy, že jste při řízení auta úplně nevnímali část cesty? Zřejmě jste měli mikrospánek. A ten může vést až k tragické nehodě. Vědci z Melbournské univerzity v Austrálii zjistili, že řidiče může ovlivnit něco, co by vás na českých silnicích asi nenapadlo. A sice jemné vibrace samotného auta.

Ve speciální laboratoři měli australští vědci simulátor, který stál na vibrační desce. Ta napodobovala jízdu auta po dlouhé silnici. Test si vyzkoušelo 15 dobrovolníků. Stačila přibližně čtvrt hodina a začínaly se u nich podle vědců objevovat první příznaky klimbání.

Mikrospánek za volantem mohou způsobit i jemné vibrace auta.

Chtěli jsme si podobný test vyzkoušet. S profesionálním řidičem Vítkem jsme proto v noci vyjeli na dálnici D5 směrem na Plzeň. Ani po půl hodině jízdy ale Vítek žádnou únavu z vibrací auta necítil.

„Nevím, jak to v Austrálii zkoumali, ale s tím zkušenosti opravdu nemám. Ale co mám opravdu z praxe, tak je to prostě únava. Buď je člověk nevyspalý nebo má už hodně najeto,“ řekl Radiožurnálu řidič Vítek.

Kromě vědců se zabývají mikrospánkem také automobilky a firmy specializující se na asistenční systémy. Jednou z nich je společnost Bosch v Německu, která už dříve Českému rozhlasu jeden systém rozpoznání mikrospánku ukázala.

„Podívejte, když nedávám pozor jako teď, auto mě varuje. A teď už nám auto říká, ať převezmeme řízení,“ popisuje testovací jezdec a jeho kolegyně dodává: „A Štefan nepřevzal řízení, vidíte? Mohl třeba spát. Takže auto teď bezpečně zabrzdí.“

Jde zatím jen o prototyp systému, který využívá desítky čidel a několik kamer sledujících pohyby řidiče.

Automobilky ale zatím používají daleko jednoduší způsoby, jak upozornit na únavu. Třeba pomocí několika senzorů umístěných v autě.

„V řídících jednotkách běží nějaký algoritmus, který vyhodnocuje, jak točíme volantem, jestli s ním trháme, jestli s ním máváme ze strany na stranu. Systém je schopný vyhodnotit, v jaké kondici se řidič nachází. Pak nás může vyzvat ikonkou, zvukovým upozorněním na to, abychom si oddechli,“ vysvětluje inženýr společnosti Valeo Juraj Prstek.

Únavu umí odhalit i kamery umístěné na čelním skle. Ty primárně hlídají jízdu v jízdních pruzích, ale umí rozpoznat i ospalost. Podle Týmu silniční bezpečnosti by ale lidé na tyto systémy neměli spoléhat. A při prvních náznacích únavy, co nejdříve zastavit.