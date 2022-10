Sněmovna schválila rezervaci značek na auta i konec velkého průkazu. Změny mají přinést úspory

Motoristé a dopravní firmy by si mohli rezervovat předem registrační značky na auta. Především firmy by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Schválila to sněmovna v novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Na základě pozměňovacího návrhu Stanislava Blahy (ODS) úřady od roku 2024 zřejmě také nebudou vydávat takzvaný velký technický průkaz.

