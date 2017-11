Nevěřme automatickému svícení, není spolehlivé. Řidiči by si měli sami rozsvěcovat mlhovky

Automatické svícení v moderních autech nemusí rozpoznat mlhu. Takové auto pak může jet jen s denním svícením a většinou tedy vzadu zhasnuté. Podle námi oslovených dopravních expertů, by si měli řidiči za snížené viditelnosti sami rozsvěcet správná světla. V tomhle případě mlhovky. Jenže, někteří na to stále zapomínají, potvrzují to i řidiči, kteří volají na call centrum Zelené vlny Radiožurnálu. Praha 11:00 9. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mlha na silnici | Foto: Ondřej Jánoška | Zdroj: Český rozhlas

„Na Tachovsku je strašně hustá mlha, je vidět zhruba na 50 metrů a jsou řidiči, kteří jezdí na denní svícení. Dohlednost je 20 metrů a jede se krokem. Ať si to laskavě rozsvítí. Ať jsou zodpovědní, ti řidiči. Celou dobu mlha a místy taková, že není ani vidět od jednoho patníku ke druhému.“ To jsou úryvky jen některých telefonátů, které poslední dobou přicházejí do call centra Zelené vlny Radiožurnálu pokaždé, když se někde v Česku vyskytne mlha.

Kdy je správný čas zapnout mlhová světla?

Podle zákona musí zadní červená světla do mlhy řidič užít vždy, pokud jede za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Blíže to v zákoně specifikováno není. Dopravní expert z Ústředního automotoklubu Igor Sirota ale doporučuje zapínat mlhovky podle toho, jaká je zrovna v mlze viditelnost.

„Jakmile nevidím od 100 metrů níže, tak bych určitě automaticky zapnul zadní mlhovku. Pokud mám i přední, tak samozřejmě i tu.“ Třeba Německo má zákon přesnější. Tam musí řidiči zapínat mlhová světla vždy, když je viditelnost nižší než padesát metrů.

Jak moc nebezpečné je jezdit v mlze se špatnými světly, třeba jen na denní svícení?

Řidiči, kteří jezdí v mlze na denní svícení, jsou pro ostatní doslova neviditelní. Navíc při denním svícení většinou nesvítí ani zadní červená obrysová světla. Taky není dobré se snažit mlhu prosvítit ani třeba dálkovými světly, vysvětluje odborník na silniční bezpečnost Robert Vacek.

„Ta mlhová světla slouží k tomu, aby tu mlhu podsvítila. Proto jsou nízko nad vozovkou a osvětlují vozovku, aniž by vytvářela takovou tu světelnou stěnu, jako když rozsvítíte do mlhy dálková světla.“ Vacek ještě dodal, že mlhovka, která svítí třeba jen ve slabém dešti, oslňuje okolní řidiče. Ti by proto také neměli zapomínat tato světla zhasínat.

Proč bychom neměli v autech spoléhat na automatické svícení, které se ve výbavě vozidel objevuje čím dál častěji?

Automatické svícení většinou rozeznává viditelnost třeba podle kamery nebo nějakého radaru zabudovaného v přední části auta. A protože mlha je kondenzovaná vodní pára, tedy, dá se říct mrak, který leží na zemi, nemusí systém v autě správně rozpoznat zhoršenou viditelnost a zapnout mlhovky.