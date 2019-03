Osm let nic neprodali. Dnes mezi zákazníky izraelské firmy Mobileye patří Volvo a BMW

Před dvaceti lety to byl jeden ze začínajících startupů. Nyní to je renomovaná izraelská firma, která se specializuje na vývoj a výrobu asistenčních systémů pro řidiče a testuje autonomní auta. Ta by v budoucnu mohla jezdit bez řidiče. Zařízení společnosti Mobileye, o kterém by se dalo mluvit i jako o třetím řidičově oku, už v sobě mají miliony aut po celém světě. Radiožurnál přináší reportáž ze sídla firmy v Jeruzalémě. Jeruzalém 17:45 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve světě už izraelský systém Mobileye mají miliony vozů. Podnik přitom před 20 lety začínal jako startupová firma | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Tohle je důvod, proč měla firma Mobileye pro společnost Intel v roce 2017 hodnotu 15 miliard a 300 milionů dolarů,“ ukazoval obchodní ředitel Mobileye pro střední a východní Evropu Raz Peleg čip velikosti přibližně 15 na 15 milimetrů.

V čipu je umělá inteligence, která vidí nejen pruhy na silnici, ale registruje i ostatní auta a vidí i chodce. Předvídá dokonce chování zamyšlených, třeba do smartphonu zahleděných chodců.

Jak to vše začalo? V roce 1999 profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a spoluzakladatel Mobileye Amnon Shashua představil v Japonsku kameru, která byla schopná prostorového vidění. Do té doby se myslelo, že k vytvoření trojrozměrného obrazu jsou potřeba kamery dvě, podobně jako lidské oči.

Globální vize

Potom se izraelská startupová firma Mobileye věnovala plných osm let výzkumu a vývoji. Měla globální vizi. Ochránit svět před silničními nehodami. Věřila, že taková velká myšlenka osloví investory.

„Osm let Mobileye nikomu nic neprodal. Představte si dnes, že by investor podporoval nějakou novou firmu, která 8 let nevytváří zisk. Ale to byl právě případ Mobileye. Když ale získáte první klienty, jako byli BMW a Volvo, můžete přestat pochybovat o své budoucnosti,“ říká Raz Peleg.

„To byli naši první zákazníci, kteří uvěřili malé izraelské startupové firmě. Buďte si jistí, že v současnosti většina aut na světě, která vibracemi, nebo zvukem nějak upozorňují řidiče na hrozící nebezpečí, mají v sobě technologii Mobileye,“ dodává obchodní ředitel.

Pisklavé zvuky

Prvními zákazníky Mobileye byly automobilky BMW a Volvo. Postupně se přidávaly další a nyní jezdí s třetím řidičovým okem z izraelské firmy 32 milionů aut.

Pan Dror Ben Arush dělá profesionálního řidiče už 21 let. Jezdí pro soukromou dopravní firmu s černým mikrobusem. Pisklavé, nepříjemné zvuky ho upozorní na překážku, příliš krátkou vzdálenost od auta před ním, nebo vedle něj, i když má nahlas puštěnou hudbu.

Řidič se také orientuje podle malých trojúhelníků v bočních zrcátkách. Když se oranžová barva značky změní na červenou, je vedlejší vozidlo už příliš blízko, ukazoval Dror Ben Arush.

Asistenční systém pro řidiče mají všechna nová v Izraeli prodávaná auta. Místní vláda ale finančně podporuje i montáž systému do starších vozů.

„Když si v Izraeli koupíte starší auto, můžete nahlásit na úřadě, že si do něj chcete systém Mobileye nechat nainstalovat. Dostanete potom slevu na pořízení toho systému,“ přiblížil řidič Dror Ben Arush.

Nejslabší článek? Řidič

Vývojáři ve firmě Mobileye si jsou podle obchodního ředitele pro střední a východní Evropu Raze Pelega vědomí, že hlavní příčinou dopravních nehod jsou lidé, tedy řidiči. Proto pro ně vyvinuli elektronického pomocníka, který předvídá třeba i chování chodců o několik okamžiků dříve než člověk.

„Pokud nechcete jen snižovat počet nehod, ale úplně je vyloučit, musíte odstranit z auta řidiče. Přichází tedy doba autonomních aut. Třináct výrobců automobilů se rozhodlo spojit budoucnost autonomních aut s naší technologií,“ dodal Raz Peleg.

V garáži izraelské firmy stojí několik nablýskaných aut s kamerkami na střeše, na bocích, vpředu i vzadu a uvnitř vozidla. Kufr mají vyplněný počítači a bateriemi. Ty už zkouší jezdit bez řidiče.

Německá automobilka BMW chce podle Raze Pelega uvést na trh autonomní auto s izraelskou technologií v roce 2021 a před několika měsíci podepsal Volkswagen s izraelskou vládou a společností Intel-Mobileye smlouvu o chytré dopravě v Tel Avivu. První taxíky bez řidiče by tam měly začít jezdit v roce 2023.

Třetí oko řidiče. Tak se dá říkat izraelskému systému Mobileye pro bezpečnější auta | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas