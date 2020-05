V Austrálii postavili revoluční přívěs. Má vlastní elektrický pohon a ovládat jde mobilním telefonem

Ten, kdo někdy řídil auto s přívěsem, ví, že ne vždy je sním jednoduché jezdit. Třeba na dálnici, kdy se z ničeho nic začne přívěs smýkat. Nemluvě o parkování. Takovým problémům je možná konec. Inženýři z Austrálie vynalezli chytrý mobilní přívěs s vlastním elektrickým pohonem. Stačí ho připojit za auto a vmžiku se přizpůsobí jízdním vlastnostem vozidla, které ho táhne. magazín experiment Sydney/Praha 11:33 2. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prototyp přívěsu společnosti OzXCorp | Zdroj: YouTube kanál RV Daily

Prototyp přívěsu australské společnosti OzXCorp je celý černý. Vypadá jako malý karavan pro dvě osoby. Jenže tenhle má uvnitř kromě kuchyňky a postele i vlastní elektrický motor. Díky němu je karavan z části autonomní. Pozná třeba jestli jede z kopce a začne si sám přibrzďovat, aby ulevil autu, které ho táhne. Proto je celý podvozek plný chytrých senzorů, vysvětlil pro video server o karavanech RV Daily hlavní inženýr Andrew Hood.

„Sbírali jsme data pro hybridní pohon přívěsného vozíku. Zaznamenávali jsme v různém terénu teploty elektrického motoru, baterií. Měli jsme na našem konceptu přívěsu s bateriovým pohonem i různé sensory na podvozku. Abychom měli co nejvíc dat, projeli jsme různé druhy terénu, od normální silnice po strmé klesání kopců a podobně,“ popisuje Hood.

Autonomní pohon

Senzory umístěné na podvozku předávají informace do hlavního počítače v přívěsu. Ten je rychle zpracuje a může upravit jízdní vlastnosti přívěsu. To znamená, že když jede auto s karavanem do prudkého stoupání tak nezpomalí, v ten moment totiž zapne přívěs svůj elektrický motor a ulehčí autu kopec vyjet. Přívěs postavili inženýři na jednoduché nápravě, kterou nazvali STI. Podle Tomáše Haniše z katedry řídící techniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze jsou elektromotory zabudované přímo v kolech.

„Jsou umístěny přímo v náboji kola, vlastně vezmete obyčejné kolo, do kterého v uvozovkách malý elektromotor přidáte. Výhodou je, že nemusíte řešit prostor uvnitř podvozku, případně uvnitř karavanu,“ říká Haniš.

Karavan má za normální situace výkon 11 koní. Pokud potřebujete projet těžším terénem, může se výkon zvýšit až na 22 koní. Kapacita baterie je 14,3 kWh. Ta čerpá energii třeba z regenerativního brzdění, z takzvané rekuperace, pokračuje hlavní inženýr prototypu Andrew Hood.

„Baterie ve vozíku se dají dobíjet různě, z klasické sítě, nebo třeba z přenosného generátoru. Dají se dobít i ze solárních panelů, které jsou upevněny na střeše karavanu,“ vysvětluje.

Konec strachu z parkování

A už také nemusíte mít strach, že s karavanem nezaparkujete do úzké uličky. Po příjezdu na místo ho totiž můžete odpojit od auta a sami ovládat pomocí mobilní aplikace v telefonu nebo v tabletu.

Maximální rychlost vozíku, když ho řídíte sami, jsou dva kilometry za hodinu. Podle Tomáše Haniše z elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze není tento prototyp karavanu s vlastním elektromotorem nic výjimečného. Běžně se podobné systémy využívají u velkých obytných kamionů nebo u obřích přívěsů, které vezou nadměrný náklad a potřebují větší variabilitu.