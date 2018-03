Motorkářská sezona začíná. 'Je důležité se nejdříve rozjezdit, a pak jezdit v plném provozu,' radí policie

Po zimní pauze se na silnici vracejí motorkáři. Policisté považují jaro za jedno z nejrizikovějších období motorkářské sezóny. Podle jejich statistik si víc než polovinu dopravních nehod zaviní kvůli své vlastní chybě. Někteří instruktoři bezpečné jízdy na motorce dokonce tvrdí, že jsou motorkáři nebezpeční sami sobě. Doporučujeme Praha 20:02 24. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motorkář (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rohlas

„Je důležité myslet na to, že jedna část nebezpečnosti v provozu jsme my sami sobě a obzvlášť na jaře s námi cloumá adrenalin a chtíč vyjet co nejdřív do provozu a svést se na milované motorce,“ řekl Radiožurnálu instruktor bezpečné jízdy na motorce Roman Jakovec.

Podotýká, že někteří motorkáři neumějí správně brzdit nebo třeba projíždět zatáčkou. „Když to člověk okouká někde na videu, nebo mu řekne kamarád, jak se to má dělat, a on to zkouší někde na parkovišti, sám si zažívá chyby a zlozvyky. Jakmile si někdo zavede nějakou chybu, tak si ji akorát geometricky násobí a v provozu to může být fatální.“

Loni při nehodách zemřelo 60 motorkářů, ve 40 případech kvůli vlastní chybě. Podle šéfa dopravní policie Tomáše Lercha často hlavně kvůli tomu, že přecenili své schopnosti. „Velmi často je to nepřizpůsobení rychlosti nebo nezvládnutí stroje. Začátek sezony je velmi rizikový. Motorkář přes zimu ztratil návyky a než si je obnoví, chvíli to trvá. Je velmi důležité se nejdříve rozjezdit, a teprve potom jezdit v plném provozu.“

Policie ale nabádá k opatrnosti také ostatní řidiče. Podle dopravního experta na silniční bezpečnost Roberta Vacka musí víc kontrolovat provoz kolem aut. „Motorka má obecně problém v tom, že se špatně vnímá její rychlost. Je menší, má vyšší schopnost akcelerace a i když se podíváte do zpětného zrcátka, za několik vteřin za sebou nebo vedle sebe můžete mít motocyklistu. Je opravdu důležité dávat si pozor, jestli nás nedojel a nepředjíždí motorkář.“

Policisté chtějí počet tragických nehod motorkářů snížit. Proto s nimi letos plánují společné výlety a preventivní akce.