Moravskoslezský kraj opraví Muzeum osobních automobilů Tatra v Kopřivnici

Kopřivnice sjednotí Muzeum osobních a nákladních automobilů Tatra. A to nejen vzhledem, ale i zřizovatelem – pokud to zastupitelé schválí, pobočku od nového roku převezme od města kraj. Hejtmanství už teď uvolnilo na opravy budovy v centru města 13 milionů korun. Bude mít nové podlahy, zázemí i modernější vybavení. Kopřivnice 22:30 10. července 2023

Muzeum se už dlouhá léta neopravovalo, vidět je to třeba na rozpraskaných dlaždicích.

V Kopřivnici natáčela reportérka Klára Křižáková

„Věřím, že by se to brzy mohlo změnit. Dostali jsme od Moravskoslezského kraje více než 13milionovou dotaci. Z toho by měla být zajištěna stavebně-technická část – právě aby se opravily všechny povrchy, v přízemí by mělo být vyměněno sociální zázemí, vzniknout má nový vestibul s obchodem a šatnami,“ popisuje místostarosta David Monsport (nez.).

Jedno z vylepšení zahrnuje i turnikety. „Máme vstupenku na všechna muzea, v Kopřivnici je jich více, tak aby byl snadnější přístup a lidé se vstupenkou mohli projít jednodušeji,“ dodává místostarosta.

Po opravách by prostory měly být víc podobné novému Muzeu nákladních automobilů Tatra, které se otevřelo před více než rokem.

„Je to lazeno došeda, antracitova a budou tady velkoformátové plachty s QR kódy, k zapůjčení budou i tablety, které umožňují tu rozšířenou realitu,“ nastiňuje dále Monsport.

Rekonstrukce by měla být hotová do příští turistické sezony. A i když má stavební práce v režii město, platí je hejtmanství. Už v září totiž budou zastupitelé jednat o převodu pobočky pod Muzeum Novojičínska, což je právě příspěvková organizace kraje.