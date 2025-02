Na 2300 krádeží aut loni evidovala policie. Na svědomí je měli většinou cizinci, vybírali si toyoty a lexusy

Neplnoletí mohou už přes rok řídit. Třetina komisařů a lektorů pro ně chce přísnější pravidla

Že jsou na silnicích jasně označená vozidla autoškoly, to ví asi každý. Už brzy by ale podobně označená mohla být taky auta, která řídí 17letí řidiči. Chtějí to lektoři autoškol a zkušební komisaři.