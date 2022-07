Navigace v Česku nevarují spolehlivě před uzavírkami. Po útoku hackerů na silničáře chybí data

Chytré navigace v mobilu nebo v autě dnes běžně varují před kolonou nebo před uzavírkou na silnici. V Česku to ale teď nemusí úplně fungovat. Navigace totiž získávají data od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), konkrétně ze serveru Národního dopravního a informačního centra. Ten ale po hackerském útoku z poloviny května stále nefunguje. Praha 13:58 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé navigace v chytrém telefonu nebo v autě nemusí v Česku správně fungovat (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Navigace ukazuje cestu z Berouna do Hořovic. Nejrychlejší trasa je podle ní okolo Zahořan do Jungmannovy ulice v Králově Dvoře. Cesta vede také kolem základní školy v Králově Dvoře. Ulice je ale slepá. Jungmannova ulice pak končí u rozkopané silnice.

Navigace v Česku nemusí správně fungovat. Data ze silnic a dálnic po hackerském útoku dál chybí.

Data ze specializovaného dopravního střediska Ředitelství silnic a dálnic dostávala třeba navigace Waze nebo ta od společnosti Google.

„Obsahovalo to data za celou republiku, bylo to centralizované. Měli jsme na jednom místě informace o všech uzavírkách v zemi. A teď kvůli výpadku nemáme nic a musíme data shánět všude, kde se dá,“ popisuje pro Radiožurnál člen české komunity dobrovolníků aplikace Waze Michal Telenský.

Teď jsou navigace závislé hlavně na informacích od uživatelů. Třeba ve společnosti Seznam, která provozuje Mapy.cz, dohledává informace jejich kartografická redakce.

„Vycházíme z avizovaných událostí, které byly nahlášené v systému ŘSD ještě před jeho výpadkem. A také nám pomáhají naši uživatelé, kteří aktivně posílají informace o aktuálním dopravním stavu a uzavírkách na silnicích,“ vysvětluje mluvčí firmy Aneta Kapuciánová.

Ředitelství silnic a dálnic pracuje na zprovoznění dopravního systému už skoro dva měsíce.

Podle jeho mluvčího Jana Rýdla by první dopravní systémy mohly začít fungovat už v nejbližších dnech. IT specialista ze společnosti Xevos Solutions Adam Koudela ale varuje, že se to nemusí povést.

„Stává se často, že při jednom útoku se využívá několik různých druhů šifrování. Může se jim podařit obnovit jednu část, ale ne druhou, protože tam bude odlišný typ ransomwaru nebo nějaká kombinace,“ upřesňuje.

Dopravní experti ale řidičům radí, aby se nikdy nespoléhali pouze na navigaci. Při cestě autem by měli sledovat i dopravní značení, která na blížící se uzavírku silnic upozorňují předem.