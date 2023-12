Německo zrušilo státní podporu nákupu elektrických aut kvůli úsporám. Náhlý krok vyvolal kritiku

V Německu počínaje pondělím skončila státní podpora na nákup elektrických vozů. Takzvaný ekologický bonus, se kterým se původně počítalo ještě po celý nadcházející rok, se vláda rozhodla zrušit kvůli úsporám pod tlakem rozpočtové krize. Jeho zrušení ale bylo náhlé, ministerstvo hospodářství to s konkrétními termíny oznámilo teprve o uplynulém víkendu, což vyvolalo kritiku. Aktualizováno Berlín 11:06 18. 12. 2023 (Aktualizováno: 11:30 18. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klíčovou podmínkou bylo, že vůz musel podle čisté ceníkové ceny stát méně než 40 000 eur, což je zhruba 980 000 korun (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Německo podporu už výrazně omezilo od letošního ledna, kdy se přestala týkat vozů s hybridním pohonem a zúžena byla na čistě elektrická auta. Nejvyšší příspěvek od ledna činil 4500 eur, tedy 110 000 korun místo předchozích 6000 eur, tedy 147 000 korun.

Klíčovou podmínkou bylo, že vůz musel podle čisté ceníkové ceny stát méně než 40 000 eur, což je zhruba 980 000 korun. Nárok na podporu nicméně měli i majitelé dražších aut, pokud vůz nestál více než 65 000 eur, tedy zhruba 1,6 milionu korun.

V USA nepojízdné riziko, jinde vůz se ,šrámy‘. Na Ukrajině opravují Tesly ze severoamerických vrakovišť Číst článek

V takovém případě od letošního ledna dostávali 3000 eur, což je 73 500 korun. S tím je ale nyní konec.

„Po uplynutí 17. prosince 2023 nelze u Spolkového úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu podávat nové žádosti o ekologický bonus,“ oznámilo v sobotu ministerstvo hospodářství. „Už přislíbených podpor se to netýká, peníze budou vyplaceny,“ dodalo.

Ministerstvo hospodářství uvedlo, že ke zrušení bonusu se vláda odhodlala po listopadovém verdiktu ústavního soudu, po kterém se země ocitla v rozpočtové krizi. Soud totiž konstatoval, že vláda protiústavně převedla do klimatického fondu 60 miliard eur, tedy 1,47 bilionu korun, takže tyto peníze nesmí použít.

Ve státní kase tak najednou chyběly desítky miliard eur. Nedostatek peněz pro letošní rok vláda vyřešila rozpočtovým dodatkem, který v pátek parlament schválil.

Kabinet kancléře Olafa Scholze se už také dohodl na podobě upraveného rozpočtu pro rok 2024, který ale poslanci schválí zřejmě na počátku ledna. Německo tak podle všeho bude několik dní v novém roce hospodařit s rozpočtovým provizoriem.

Počet elektrických aut má za pět let vzrůst o 129 procent na 63 milionů. Český trh zaostává Číst článek

Opoziční konzervativní unie CDU/CSU náhlé ukončení státní podpory kritizovala, protože to podle ní povede k dalšímu útlumu už tak stagnujících prodejů elektrických aut. Výhrady má i parlamentní frakce sociální demokracie (SPD), která ministra hospodářství za Zelené Roberta Habecka vyzvala k méně radikálnímu skončení podpory.

Ministerstvo hospodářství ale uvedlo, že finance již došly a že ekonomický plán čerpání peněz z klimatického fondu pro nadcházející rok musí být přepracován.

Poslední možností, jak o dotaci požádat, bylo podat žádost do půlnoci z neděle na pondělí. Podmínkou bylo, že auto musí být přihlášené k provozu. Ministerstvo hospodářství rozhodnutí podporu ukončit oznámilo v sobotu, takže jedinou cestou bylo podle magazínu Focus elektronické přihlášení auta.

Magazín rovněž uvedl, že i přes škrty mohou majitelé elektrických aut ušetřit, neboť do konce roku 2030 jsou vyjmuti z daně za motorová vozidla. To se bude týká elektroaut přihlášených do prosince 2025.

Končící program hodnotí ministerstvo hospodářství jako velmi úspěšný. Uvedlo, že od roku 2016, kdy s ekologickým bonusem začalo, bylo na podpoře vyplaceno asi deset miliard eur, tedy asi 245 miliard korun za zhruba 2,1 milionu elektrovozů včetně hybridů.

Na Slovensku vyroste ‚gigabaterkárna.‘ Podepsalo memorandum o její výstavbě, v Česku zatím chybí Číst článek

Bonus sloužil jako jedna z velkých pobídek k naplnění cíle, aby v Německu do roku 2030 jezdilo 15 milionů plně elektrických aut. Podle některých analytiků je tento plán v ohrožení, Scholz však po listopadovém jednání s představiteli automobilek prohlásil, že s ním nadále počítá jako s uskutečnitelným.

V Německu podle Spolkového úřadu pro motorová vozidla k 1. lednu letošního roku jezdil jeden milion čistě elektrických aut, což tehdy odpovídalo zhruba dvěma procentům provozovaných vozů.

Od ledna do konce listopadu pak Spolkový úřad pro motorová vozidla zaregistroval přes 469 000 nově přihlášených plně elektrických aut. Mezi nově registrovanými auty mají bateriové vozy letos podíl 18 procent.

V České republice je situace výrazně odlišná. Elektromobily tvoří jen zhruba tři procenta prodejů nových vozů a jejich celkový počet přesahuje 20 000 vozů. Stát dosud podporoval jen pořízení elektrických a vodíkových vozidel do úřadů a veřejných institucí, teprve letos na začátku prosince vypsal výzvu na podporu pořizování těchto vozidel do firem v celkovém objemu téměř dvě miliardy korun.

Soukromé osoby na žádnou podporu pořízení elektrických vozů stále nedosáhnou, jednou z mála výhod tak zůstává možnost bezplatného parkování v rezidentských zónách.