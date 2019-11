Německá vláda schválila dotace na elektromobily. Lidé mohou dostat až šest tisíc eur

Německo zvýší dotace na nákup elektromobilů až na 6000 eur (153 000 korun). Vyplácet se budou nejméně do konce roku 2025. Počítá s tím návrh, který v pondělí na výjezdním zasedání na braniborském zámku Meseberg schválila německá vláda. Přijala i strategii, která má vést k téměř stoprocentnímu pokrytí německých domácností signálem pro mobilní telefony. Berlín 17:28 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobíjecí stanice elektromobilů společnosti Tesla. (ilustrační foto) | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Na elektromobily v ceně pod 40 000 eur (milion korun) se má dotace zvýšit z dosavadních 4000 eur na 6000 eur. U vozů s cenou vyšší než 40 000 eur má být příspěvek 5000 eur (128 000 korun). Polovina z něj se bude hradit ze státního rozpočtu, druhou polovinu pokryjí automobilky. Dosavadní systém dotací měl původně skončit poslední den příštího roku.

K rychlejšímu rozvoji elektrodopravy má přispět i zvýšení počtu dobíjecích míst. Například na každé dálniční pumpě mají být do roku 2022 nejméně čtyři rychlodobíjecí stanice pro elektrické vozy. Těch je zatím ve spolkové republice jen kolem 143 000 při celkovém počtu více než 47 milionů registrovaných osobních aut. Podle vládních představ by jich do roku 2030 mělo být už sedm až deset milionů.

Pokud jde o opatření v telekomunikacích, počítá kabinet kancléřky Angely Merkelové s tím, že signálem pro mobilní telefony bude za dva roky pokryto 99,95 procenta německých domácností a 97,5 procenta rozlohy spolkové republiky. Druhý z ukazatelů je teď na 93,94 procenta. Výstavba nové infrastruktury přijde na 1,1 miliardy eur (28 miliard korun).