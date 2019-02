Řidiči by si měli kupovat nemrznoucí směs do nižších teplot než očekávají. Záleží na chemickém složení

Také se vám v zimě občas stane, že si ostříknete špinavé čelní sklo auta a vytvoří se vám na něm neprůhledná namrzlá vrstva? A to i přesto, že používáte nemrznoucí směs do ostřikovačů? Reportér Radiožurnálu Luděk Hubáček natáčel v jedné továrně na výrobu těchto kapalin a zjistil, že všechny směsi nejsou stejné. Záleží totiž na chemickém složení. Praha 12:00 3. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejčastěji se do nemrznoucích směsí přidává etanol. | Foto: StockSnap | Zdroj: Pixabay

„Nemrznoucí směs se skládá kromě vody z nemrznoucí složky. Ta způsobuje, že směs je mrazuvzdorná nebo mrazuodolná. Složek je více, nejčastěji se používá etanol, tedy líh, který musí být denaturovaný,“ vysvětluje manažer výroby a technologický expert Petr Kalenda.

Kvalitu těchto kapalin kontroluje v továrně mistr na nemrznoucí směsi Martin Nikl. „Mám lihoměr. Na něm je stupnice a z ní odečtu, kolik je tam procent lihu,“ vysvětluje. „Tady máme konkrétně 46 procent, takže je to směs do mínus 30 stupňů Celsia,“ dodává.

Podle Kalendy může nemrznoucí směs i do mínus deseti na skle lehce namrzat. „Při ostříknutí čelního skla už se jedná o dynamický děj a záleží na mnoha faktorech. Od rychlosti vozidla, přes vlhkost vzduchu nebo aktuální teplotu a tak dále. To má vliv na konečnou nezámrznost na skle. Může se stát, že je mínus pět stupňů a řidič si zakoupil směs do mínus deseti stupňů a ta mu při jízdě na skle zamrzla,“ popisuje Kalenda.

Proto by si podle něj měli motoristé vybírat směsi do větších mrazů, než se pohybují aktuální teploty. Správně by se řidiči neměli rozhodovat jen podle ceny, protože levnější směsi mohou mít rozdílné chemické složení například s obsahem metanolu.