Neplnoletí mohou už přes rok řídit. Třetina komisařů a lektorů pro ně chce přísnější pravidla

„Jsou dennodenně s desítkami začínajících řidičů a vidí jak ty nekvalitní, tak i ty, kteří projevují zájem a právě spadají do systému L17. A kolegové komisaři i učitelé autoškoly vždy trochu fatalisticky mají strach, že bude více těch nekvalitních,“ vysvětluje důvody nedůvěry předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.

Neplatí to ale úplně pro všechny. Je potřeba říct, že většina, 68 procent z oslovených, vnímá řízení od 17 let pod dohledem mentora pozitivně. Zároveň ale lektoři autoškol a zkušební komisaři chtějí přísnější pravidla. Konkrétně chtějí, aby jejich auta byla povinně označená a aby tito řidiči mohli na dálnicích jezdit nižší rychlostí. Nikdo ale nespecifikoval, o kolik by měla být nižší.

Asociace autoškol ale s návrhy nesouhlasí. „Co se týká rychlostních limitů, tak vám jakýkoliv policista řekne, že neví, kdo a jak by to kontroloval. Ani my nejsme zastánci tohoto pro začínající řidiče,“ doplňuje Horčička.

Ministerstvo dopravy se debatě o změnách nebrání. Ale zdůrazňuje, že je systém L17 nastaven dostatečně přísně.

„Ta diskuse je velmi široká. Znovu se otevírají stará témata a díváme se na to s novými daty. Dozvěděl jsme se nové podněty, o kterých se budeme bavit dál,“ říká Stanislav Dvořák z ministerstva dopravy.

Dvořák ještě dodal, že 17letí řidiči nejsou podle statistik přestupků rizikovější než o rok starší vrstevníci. Třeba i co se týká bodovaných přestupků za loňský rok.

„Řidiči L17 spáchali 71 přestupků a osmnáctiletí jich spáchali 399. U sedmnáctiletých se bavíme hlavně o těch, nechci to bagatelizovat, mírných překročeních rychlosti,“ dodává Dvořák.

A co se týče nehod, tam je rozdíl ještě markantnější: 17letí jich za celý rok způsobili 6, zatímco 18letí víc než tisíc.

Podle průzkumu jim chybí víc hodin v autoškole a možnost zažít víc krizových situací, které by si zkusili zvládnout. „Nejvíc mi chybělo vyzkoušet si předjíždění a rychlejší jízdu na dálnici. Všechny situace byly takové, že jsme jeli rychlostí kolem 90 kilometrů v hodině,“ říká 17letý Vladimír z Mostu.