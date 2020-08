Nissan odloží zavření továren v Barceloně do prosince 2021. Odboráři vedení slíbili obnovení výroby

Japonská automobilka Nissan Motor se dohodla s odbory, že odloží uzavření svých tří továren v Barceloně o jeden rok, tedy na prosinec 2021. Agentuře Reuters to ve středu řekli odboroví předáci. Barcelonské závody Nissanu zaměstnávají kolem 3000 lidí a nepřímo poskytují práci dalším 20 tisíc lidí. Barcelona 23:34 5. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo automobilky Nissan | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

Automobilka podle Reuters v rámci dohody slíbila, že do konce příštího roku nepřikročí v těchto závodech k žádnému masovému propouštění zaměstnanců. Odboráři se zase zavázali, že od 24. srpna se v továrnách začne postupně obnovovat výroba poté, co zaměstnanci začátkem května vstoupili do stávky.

Nissan dal nedávno najevo, že je otevřený možnosti odložit uzavření továren, aby tak poskytl úřadům více času k nalezení jiné firmy, která by měla o závody zájem.

Automobilka koncem minulého měsíce oznámila, že v tomto finančním roce očekává rekordní provozní ztrátu 470 miliard jenů (téměř 100 miliard Kč), protože koronavirová pandemie narušila její snahy o oživení podnikání a prodej aut by se měl propadnout o 16 procent. V prvním finanční čtvrtletí, které skončilo 30. června, vykázala firma provozní ztrátu 153,9 miliardy jenů po zisku 1,61 miliardy jenů před rokem.