Nižší zájem o elektromobily je dočasný, míní radní. Pro lidi je to stále luxus, oponuje poslanec

„Loňský rok byl v prodejích elektromobilů rekordní, i ten letošní je. Odhady růstu 65 procent byly nerealistické, zvlášť pokud děláte tak složitý výrobek, jako je elektromobil,“ uvádí pro Český rozhlas Plus podnikatel a radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT Jiří Hlavenka.

Je současný pokles zájmu o elektromobily přechodný? Nebo elektroauta narazila na hranice svých možností? Debatují radní a podnikatel Jiří Hlavenka a poslanec Marek Novák

Poslanec Marek Novák dodává, že o prodejích elektromobilů nerozhoduje vláda nebo automobilky, ale trh. „Tyto vozy jsou stále v rámci České republiky pro většinu lidí luxusem. Průměrné stáří vozu je u nás 17 let, takže velká očekávání nemůžeme mít.“

„Jsme také v přechodu dvou průmyslových odvětví, energetiky a mobility, na nové přístupy,“ vysvětluje radní. „To vyžaduje investice a čas, i proto často zákazníci vyčkávají.“

Podle Nováka neplatí, že elektromobil je vždy šetrnější k přírodě než vozidlo se spalovacím motorem. „Nové analýzy ukazují, že elektromobil je zelenější při nájezdu 200 tisíc kilometrů. Takže ta zelená není už tak zelená, jak jsme mysleli.“

Životnost baterie

Počítání uhlíkové stopy je velmi složité, ne-li nemožné, soudí Hlavenka. „Třeba u nafty se nezapočítávají náklady a ekologická škoda při její těžbě, jako je vypouštění metanu a podobně. To hlavní je, že elektromobil nespaluje fosilní paliva, o kterých víme, že dřív nebo později skončí, třeba jen protože jejich těžba je čím dál dražší.“

Přechod na obnovitelné zdroje je nevyhnutelný, souhlasí Novák. „Ale podstatnou částí elektrovozu je baterie, která pochází nejspíš z Číny, která jede především na fosilní paliva. Takže si neříkejme, že přechodem na zelenou energii spasíme svět.“

„Baterie má stejnou uhlíkovou stopu jako celý zbytek vozidla. A záruka na ni je osm let nebo 160 tisíc kilometrů. Při průměrném stáří vozidla v ČR jsou to dvě a kousek baterky. Podle čeho se pak spotřebitel rozhodne, co si koupí?“ objasňuje český postoj k elektromobilitě Marek Novák.

Ke globálnímu oteplování přispívá široké spektrum lidských činností. „Takže se šetřit musí všude, žádná jednotlivost nás nespasí,“ upozorňuje radní.

„Tady se vytváří dojem, že baterie jde po osmi letech do šrotu, což není pravda. Záruku na auto se spalovacím motorem máte dva roky, ale používáte ho 17 let. Reálné výsledky z provozu ukazují, že baterie vydrží mnohem déle, jen klesá kapacita, tedy dojezd,“ konstatuje Jiří Hlavenka.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu v úvodu článku.