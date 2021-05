Prodeje nových aut v unii v dubnu meziročně výrazně rostly. Oproti roku 2019 je to ale o milion méně

Prodeje nových osobních aut v Evropské unii vzrostly za duben meziročně o 219 procent. Celkem se jich v zemích evropské sedmadvacítky registrovalo přes 860 tisíc. Čísla ve středu zveřejnila Evropská asociace výrobců automobilů. Výsledky ale výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, kvůli které před rokem trh s automobily prakticky zamrzl. Praha 19:40 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle značek číslem jedna na unijním trhu zůstává Volkswagen, který v dubnu dodal přes sto tisíc automobilů a jeho podíl na trhu byl zhruba 12 procent. Ilustrační foto | Foto: Fabian Bimmer | Zdroj: Reuters

Výsledky prodeje automobilů v Evropě ale neznamenají, že by se prodejcům dařilo jako před pandemií.

Meziroční růst vypadá impozantně, v některých zemích - Itálii, Španělsku nebo Irsku - dosahují dokonce nárůstů v řádu tisíců procent. Pokud se ale výsledky srovnají s rokem 2019, tedy obdobím před pandemií, jsou prodeje nových aut stále zhruba o pětinu nižší.

„Vidíme pořád ohromnou mezeru. Jednak nějakých 300 000 aut za duben, ale také milion aut nám chybí oproti roku 2019, který byl ještě trochu normální,“ popisuje Radiožurnálu partner společnosti EY pro automobilový průmysl Petr Knap.

Výpadek milionu prodaných vozů se přitom týká pouze prvních čtyř měsíců letošního roku. K tomu je ale nutné připočíst ještě nižší prodeje z roku loňského, takže celkový pokles trhu je opravdu výrazný.

Jedním z důvodů je, že Evropané jsou stále opatrní a nákupy nových aut odkládají. V některých zemích stále ještě pokračovala omezení, kvůli kterým byl prodej nových aut složitější.

„Je oslabená ta část prodejní tím, že po ty čtyři měsíce ve spoustě zemí pořád probíhaly různé formy lockdownu a uzávěrů,“ připomíná Knap.

Na své limity ale narážejí i výrobci. „Co se týče automobilek, tak tam platí několikaměsíční objednací lhůty. Nicméně v těchto měsících platí, že se prodlužují vzhledem k problémům dodavatelských řetězců a nedostatku materiálu, například často diskutovaných mikročipů,“ upozorňuje ředitel strategického poradenství PwC Česká republika Jan Hadrava.

Roste cena ojetin

Podle značek číslem jedna na unijním trhu zůstává Volkswagen, který v dubnu dodal přes sto tisíc automobilů a jeho podíl na trhu byl zhruba 12 procent. Tuzemská Škoda Auto prodala ve stejném období necelých 50 tisíc vozů, což je podobné množství jako třeba BMW, Toyota nebo Mercedes.

Nejvíc aut se prodává v Německu. Na tamním trhu se prodá zhruba čtvrtina aut z celé Evropské unie. S odstupem následují Itálie a Francie, Česko má na celkových prodejích v unii zhruba dvouprocentní podíl.

V květnu opět můžeme očekávat další výrazný meziroční nárůst. A neměl by to být jediný měsíc. „Letošní rok bude dohánět to zpoždění, ale není úplně jisté, jestli se podaří veškeré dluhy, které koronavirus způsobil, dohmat,“ popisuje tajemník tuzemského Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Velký růst poptávky je také po ojetých autech, ta ale výrazně zdražují. Podle údajů Českého statistického úřadu zaplatí kupující za některé modely meziročně až o dvacet procent víc.