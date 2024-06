Nové testy zdůrazňují praktické dovednosti, nehceme slovíčkařit, říká šéf Asociace autoškol

Žadatelé o řidičák musí od 28. července v závěrečném testu počítat se 40 novými otázkami. Testy prý ale nebudou těžší, jen uchazeče lépe připraví na skutečný provoz na silnicích. „Update děláme jinou formou, než bylo v historii zvykem. Snažíme se vyvarovat slovíčkaření nebo toho, aby nejdelší odpověď byla ta správná,“ popsal pro Radiožurnál šéf Asociace autoškol Aleš Horčička. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:25 19. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autoškola | Zdroj: Shutterstock

Od 28. července přibude uchazečům o řidičský průkaz 40 nových otázek. Proč ke změně došlo?

Jedná se o standardizovanou další sadu nových testových otázek, které ve spolupráci s ministerstvem dopravy vydáváme. Naší snahou není přijít s obrovským balíkem v jednom okamžiku, ale plynule přibližně každé čtvrtletí přidat do testových otázek to, co se aktuálně změnilo v zákoně.

Je potřeba si uvědomit, že naši zákonodárci pracují, ministerstvo také, legislativa se mění, doplňují se nové dopravní značky, a to všechno se musí promítnout i ve zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění. Cílem je udělat to přívětivou vizuální dynamickou formou tak, aby nešlo jen o prostý text.

Co konkrétně to přinese v praxi?

Od 1. ledna máme například novou dopravní značku, která se týká stylu parkování, zároveň nám začal fungovat systém L 17, takže potřebujeme upozornit na to, že nově rodiče můžou jezdit s mladými začínajícími řidiči již v 17 letech. Příkladů je spousta. A my chceme, aby každý žadatel, který dělá řidičské oprávnění, neznal jenom ta ustanovení, která tvořila závěrečné zkoušky celých dvacet let, ale aby znal i novinky vycházející ze změny legislativy.

Update děláme jinou formou, než bylo v historii zvykem. Snažíme se vyvarovat slovíčkaření nebo toho, aby nejdelší odpověď byla ta správná. A snažíme se ve formě reálně natočených či animovaných situací naučit žadatele situaci vyřešit tak, aby i ten, kdo ve své lokaci třeba nemá tramvaj, aby se s ní setkal alespoň v rámci zkoušky.

Deset ze 40 nových testových otázek bude dynamických s animacemi. Jak si to představit?

Nejlepší je podívat se na webové stránky Noveotazky.cz. Jde vždy o dvacetivteřinovou dopravní sekvenci, kde se dějí dopravní jevy. Jedete a musíte se nějak chovat vůči cyklistovi v jízdním pruhu, musíte se nějak chovat vůči jezdci na skútru a na konci je vám položena otázka, jaká rizika pro vás byla nejpodstatnější nebo jak se měl zachovat řidič vozidla z výhledu.

Jde o situace, které žadatel vidí a dokáže si je pak představit i v testu. Nejdůležitější ale je, že když stejnou situaci zažije v reálném silničním provozu, správné řešení mu automaticky naskočí, protože to už viděl v hezky zpracované dynamické dopravní situaci.

Bude možné v budoucnu složit celou zkoušku na simulátoru?

Úplně si nemyslím, že k tomu dojde, ale naším cílem je co nejdříve přiblížit závěrečnou zkoušku realitě. Musíme si uvědomit, že od roku 2000 probíhají zkoušky v České republice ve 206 obcích s rozšířenou působností ve všech 14 krajích a že se všude zkouší teoreticky stejně, praktická zkouška ale může být odlišná.

Odlišná je nejčastěji podle toho, jak se liší infrastruktura. Někde jsou dálnice, někde je hustý provoz, někde není ani světelná křižovatka. My se potřebujeme dostat do situace, že všechny praktické zkoušky budou stejné, a dokázat to můžeme právě v rámci teoretické zkoušky ve formě nových testových otázek.

Návštěvnost webového portálu nám ukazuje, že to nemá jenom zásah přibližně 100 000 začínajících řidičů ročně, ale že každou sadu sleduje několik set tisíc řidičů, kteří si chtějí vyzkoušet, jestli by dokázali udělat řidičský průkaz dneska.

Je možné odhalit v testech rizikové řidiče? A nakolik jdou s dobou i zkušební komisaři? Poslechněte si celých 20 minut Radiožurnálu, audio je v úvodu článku.