Nový šéf dopravní policie: Smrtelných nehod neubývá dost. Letošní propad ovlivnilo chladné počasí

Na českých silnicích letos zatím umírá méně lidí než vloni. „Nejčastější příčiny (vážných nehod) jsou základní tři. Je to samozřejmě rychlost, nevěnování se řízení je na druhém místě, na třetím místě přejetí do protisměru,“ řekl ve 20 minutách Radiožurnálu nový ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:15 6. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle předběžných statistik za prvních sedm měsíců letošního roku, tedy do konce července, při dopravních nehodách v Česku zemřelo 218 lidí. To je o 28 obětí méně než ve stejném období loňského roku. Čím to je? Hraje třeba výraznou roli počasí, protože letošní léto není tak horké, jako bylo loňské?

Určitě, zásadním způsobem, už to tak sledujeme ve statistice dlouhodobě. Pro nás byl zásadní v tomto roce květen, kdy počasí bylo takové, že jsme pozorovali extrémní propad například u počtu usmrcených osob. Takže jednoznačně, počasí statistiku ovlivňuje zásadním způsobem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve větší míře chceme zkoušet nové technologie. Prioritně na nebezpečných úsecích, tunelech a křižovatkách, nikoliv na otevřené dálnici, přibližuje ředitel dopravní policie Michal Hodboď

To znamená, že se optimisticky vyvíjí i začátek srpna?

Co se týká dopravních nehod, tak ano. Samozřejmě pro ty, co jsou na dovolené, je to horší.

To je samozřejmé, ale teď se na to díváme z pohledu dopravní policie a z pohledu toho, kolik lidí zemře na silnicích. Schválené strategie jak na české, tak na evropské úrovni mají ambici, aby mezi lety 2020 a 2030 klesl počet obětí nehod na polovinu. V českých podmínkách to prakticky znamená, že za celý rok 2030 by mělo být do 230 obětí – i když jsme mluvili o tom, že letos je to pokles, počet obětí za sedm měsíců je stejné číslo, kterého by se mělo dosáhnout za celý rok. Z vašeho pohledu, je reálné se dostat za pět let do tohoto stavu?

Uděláme pro to maximum, minimálně za policii. Samozřejmě to není jen o policii, celá řada subjektů může ovlivňovat bezpečnost silničního provozu a snižovat následky.

Naráží se na to, a je to vidět i ve statistice, že čísla už nejdou dolů tak razantně, jako tomu bylo v předešlých letech. Není to problém jen ČR, stejná situace je i v zahraničí. Samozřejmě se jako policie snažíme přizpůsobovat tomu, aby čísla byla co nejnižší.

Kromě samotných řidičů to zásadním způsobem ovlivňuje například i stáří vozového parku, to znamená bezpečná vozidla. Souvisí to do značné míry i s bezpečnými komunikacemi, to znamená s rozvojem dálniční sítě. Ale také je důležité nezapomenout na kvalitu poskytování první pomoci a zdravotnický systém, který je u nás na velice dobré úrovni.

Dopravní policii nově povede Hodboď. Nahradil Zlého, který se těžce zranil na výjezdní poradě Číst článek

Doménou Česka jsou motorkáři

Já se za chvíli dostanu k tomu, co v tomto směru může dělat konkrétně policie. Předtím se ještě podívejme detailněji na statistiku obětí. Když jsem se díval na letošní rok, nejvíc obětí je mezi řidiči osobních aut, to je 69 mrtvých. Následují chodci, 34 lidí, potom spolujezdci, motorkáři a cyklisté. Jsou tam zvlášť zaznamenáníhodné trendy, že by se poměr obětí mezi jednotlivými skupinami v poslední době nějak měnil?

Pokud bych se nesoustředil na tento rok, ale viděl bych to z dlouhodobého výhledu, tak nejrizikovější skupiny u nás – když pominu řidiče osobních automobilů, kterých je na silnicích hodně a statistiku ovlivňují zásadním způsobem – jsou zranitelní účastníci.

Doménou ČR je, že tu máme motorkáře. V rámci Evropy máme opravdu velký počet registrovaných motorek na počet obyvatel. Třeba loňský rok byla čísla opravdu extrémní z hlediska usmrcených osob v pozici řidiče motocyklu nebo spolujedoucího.

Potom jsou rizikovou kategorií bezesporu chodci. Rozmáhá se i cyklistika a dopravní nehody spojené s cyklisty – tím, že jsou také rizikovou skupinou – také mnohdy končí fatálně.

Jaké jsou nejčastější příčiny vážných nehod?

Nejčastější příčiny jsou základní tři. Je to samozřejmě rychlost, nevěnování se řízení je na druhém místě, na třetím místě přejetí do protisměru.

Na Olomoucku se srazil autobus s osobním autem. Řidič nadýchal přes 2 promile, 22 lidí bylo zraněno Číst článek

Mluvíme o tom, že Česko jako stát Evropské unie chce snížit počet obětí dopravních nehod. Co v tomto směru bude v nejbližší době dělat česká policie?

Opatření máme celou řadu. Můžeme se bavit o řadě represivních opatření i řadě preventivních opatření. Začal bych nejdříve těmi, která jsou represivní, i když mají přesah do prevence.

Čím může česká policie ovlivnit bezpečnost silničního provozu, je plánování dopravně bezpečnostních akcí, ale i obecně plánování výkonu služby, nastavování pravidel a využívání nových technologií.

I snižování administrativy v důsledku může zefektivnit výkon služby. Potom je tu i role preventivní. Máme celou řadu preventivních projektů, kterými se snažíme cílit právě na zranitelné účastníky silničního provozu.

Mezi preventivní bych mohl zařadit i naše posuzování v případě smrtelných dopravních nehod. Provádíme kontroly míst dopravních nehod, jestli tam nemohla být například komunikační závada – příkladem je zhoršený rozhled, ať už v křižovatce nebo na jiném místě, kde dojde ke smrtelné dopravní nehodě – abychom vyloučili nebo minimalizovali to, že ta komunikace není odpouštějící.

Policejní pes vypátral řidiče, který utekl od smrtelné nehody na Chebsku. Mladík nadýchal 2,25 promile Číst článek

‚Nový bodový systém se osvědčil‘

Už rok a půl v Česku platí upravený bodový systém, který přinesl mimo jiné zvýšení pokut. Osvědčily se změny?

Za nás určitě, minimálně v kategoriích, kde se opravdu zpřísňovalo, ať už v bodovém hodnocení nebo v pokutách. Pozorujeme například u rychlosti, byť měříme prakticky stejně hodin jako v předešlých letech, že počty přestupků nám klesají.

Zásadním způsobem zafungovalo nové oprávnění pro policisty odebrat na místě řidičský průkaz v případě, že se řidič dopustí přestupku, za který mu ve správním řízení hrozí zákaz činnosti.

Vidíme, že nám klesají i počty nepřipoutaných osob, případně používání telefonních přístrojů. Ano, částečně můžeme pozorovat pokles, promítá se částečně i do statistiky dopravních nehod, ale pořád přestupků neodhalujeme výrazně méně, než tomu bylo v minulosti.

Bude nový ředitel dopravní policie usilovat o zvýšení sazeb pokut? A nakolik zvažuje přistupovat k některým dopravním přečinům jako k trestným činům? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.