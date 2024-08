Od dubna jsou pro problémové řidiče k navrácení průkazu povinné terapeutické kurzy. Není o ně zájem

Pokud jste letos přišli o řidičský průkaz minimálně na rok a půl kvůli závažnému přestupku, musíte pro jeho získání mimojiné i na povinné terapeutické kurzy. Ty fungují v Česku od letošního dubna a ze strany problémových řidičů o ně není zatím moc zájem. Podle Metodického centra, kde se do programu přihlašuje, se registrovalo od dubna ani ne 600 lidí. Praha 17:41 24. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do terapeutického programu musí každý řidič po spáchání závažného přestupku za který dostane minimálně rok a půl zákaz řízení | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ředitele Metodického centra Pavla Řezáče úspěšně získalo certifikát od dubna k 21. srpnu téměř 300 řidičů. Kurzy se ale mnohdy nepodaří dostatečně naplnit, protože zájemců je stále málo.

Přes 10 tisíc sedmnáctiletých už má svůj řidičský průkaz na osobní auto, jezdí pod dohledem mentora Číst článek

„Zpětná vazba od terapeutů je zatím taková, že je nedostatečný počet klientů. Zatím nevíme, čím to je, jestli klienti vyčkávají a zatím se nehlásí, tedy čekají na poslední chvíli. Zatím se obtížněji zaplňují programy právě tím, že je nedostatečný počet klientů,“ říká Řezáč.

Největší zájem o kurzy je hlavně v Praze, Olomouci a Ostravě. Do terapeutického programu musí každý řidič po spáchání závažného přestupku, za který dostane minimálně rok a půl zákaz řízení. Povinné jsou také pro ty, kteří odmítnou test na alkohol nebo drogy. Terapii může taky nařídit soud. Pokud program řidič neabsolvuje, nedostane zpět svůj řidičský průkaz.

Podle Metodického centra musí být alespoň tři lidé, aby mohl být kurz zahájen, maximální počet je dvanáct. Třeba psychoterapeutka Irena Wagnerová z Prahy už vedla čtyři kurzy, převážně kvůli alkoholu.

„Pod vlivem životních událostí se jim stalo, že zpravidla odmítli zkoušku na alkohol. Drtivá většina účastníků je tam skutečně kvůli alkoholu, zhruba devadesát procent. Asi deset procent účastníků je tam kvůli THC,“ vysvětluje Wagnerová.

Vypil láhev rumu, nadýchal čtyři promile. Policie v Ostravě zadržela opilého muže za volantem Číst článek

Průběh terapeutického programu

Jde o pět sezení po čtyřech hodinách. Řidiče vyjde na 13 310 korun. Terapeutický program nemá řidiče zkoušet z pravidel silničního provozu, ale má mu pomoci pochopit, proč tak zásadně porušil pravidla a co udělat pro to, aby se jeho pochybení neopakovalo.

„Třeba druhé setkání je zaměřeno na rozebrání deliktu, neboli přestupku, který se stal. Tam velmi detailně popisují, co se stalo, co tomu předcházelo, co následovalo, jak je to ovlivnilo v pracovním i osobním životě, jak je to ovlivnilo finančně a jak to teď dělají bez řidičského průkazu,“ řekla o kurzech psychoterapeutka Lucie Šánková.

V případě, že se přihlásí jeden řidič a terapie zahájeny nejsou, mu Metodické centrum nabídne jiný nejbližší terapeutický program u jiného psychoterapeuta.