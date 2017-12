'Ohromný orel si tu vyhlíží menší auto.' Perličky z nahlášených událostí sdílí pojišťovny i Zelená vlna

Pojišťovny ročně vyřídí přes tři čtvrtě milionu škod z povinného a havarijního ručení. A tento počet stále roste. Čísla za letošní rok ještě Česká kancelář pojistitelů nemá, už teď ale pojišťovny shromažďují kromě vážných případů i ty podvodné a humorné. Často se totiž setkávají s těžko uvěřitelnými příběhy velmi nápaditých řidičů. Praha 9:15 31. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jdu kolem Jičína a vidím, že tu krouží ohromný orel a vyhlíží si nějaké menší auto…“ I takové telefonáty letos přijalo call centrum Zelené vlny Českého rozhlasu. Že lidská tvořivost je nekonečná, dobře vědí i pojišťovny.

„Mezi odcizenými věcmi klientka uvedla také smetáček, lopatku a škrabku na sníh. Když ale zjistila, že se její pojištění vztahuje pouze na elektronické a optické přístroje, šla na policii a oznámila, že jí také zmizel kávovar za 30 tisíc korun," líčí pro Radiožurnál Václav Bálek z Allianz. Původně si zřejmě řidička nevšimla, že jí taková maličkost v autě chybí.

Zaplať podle toho, jak řídíš. Do Česka přichází aplikace, která určí cenu pojištění Číst článek

V dalším fantaskním příběhu zase hraje roli alkohol. „Jeden z klientů hlásil krádež vozidla. Nakonec se zjistilo, že byl klient tak opilý, že zapomněl, kam si zaparkoval své vozidlo," popisuje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Kromě alkoholu za volant nepatří ani mobil. Co naplat, že následující řidič telefonoval, když neřídil. „Jeden z řidičů hlásil pojistnou událost, při které prý parkoval své vozidlo na mírném svahu před garáží. Když telefonoval, tak se opřel zezadu o vůz a, jak sám potom popisoval do záznamu, neuvědomil si, že je zem je namrzlá a zledovatělá. Což prý byl asi hlavní důvod, že jeho auto samo odcestovalo do garáže, ale vrata byla ještě bohužel zavřená,“ dodává Čapková.

Přestože se i letos pojišťovny setkaly s řadou nešťastných i vymyšlených příhod, asi žádná netrumfne příběh, který před lety sepisovali v Kooperativě. Jeden klient totiž nahlásil nehodu na safari v královédvorské zoo. Páreček skotu z Afriky mu auto údajně zničil svou přehnanou láskou.