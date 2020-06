70 tisíc ojetých aut s falešným původem. Češi raději kupují tuzemskou a německou výrobu

V Česku se ročně prodá okolo 70 000 ojetých aut s falešným původem. To je zhruba deset procent tuzemského trhu vozů z druhé ruky. Nahrává tomu skutečnost, že čeští zákazníci vnímají jako kvalitnější auta s českým či německým původem, a někteří prodejci proto zemi prvního prodeje prodávaných vozů upravují. Částka, o kterou se díky zatajení skutečné země původu zvýší cena vozidla, se šplhá řádově do desetitisíců korun. Uvedla to společnost Cebia.

