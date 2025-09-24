Omezení D1 trvá roky. Soud nařídil zhotoviteli problematické části dálnice opravit na vlastní náklady
Zvlněnou dálnici D1 v Ostravě musí na své náklady opravit zhotovitel, firmy Eurovia CZ a PKP Cargo International, rozhodl soud. Žalované vady musí odstranit do 1,5 roku od vydání nálezu, sdělilo Ředitelství silnic a dálnic .
Podle skupiny Vinci Construction CS, do níž patří Eurovia, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR nařídil firmě pouze dílčí opravy a převážné části nároků ředitelství nevyhověl.
Silničáři na Karlovarsku přečíslovali kilometrovníky. Kvůli vývoji silnice už nenavazovaly na úsek z Prahy
Číst článek
Soud podle Ředitelství silnic a dálnic uznal naprostou většinu žalovaných vad mostů a vozovek. Nyní ředitelství se zhotovitelem začne jednat o dohodě o způsobu odstranění jednotlivých vad stavby. Předpokládá, že firmy začnou dálnici opravovat příští rok začátkem stavební sezony.
Jde o úsek D1 od křížení s Rudnou ulicí (silnice I/11) po křížení s Místeckou ulicí (silnice I/56).
„Zmiňované rozhodnutí se týká části dálnice označené ‚Dálnice D47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná - Hrušov, 2. stavba, km 146,600 - 153,054‘ (dnes dálnice D1 v provozním staničení km 353,186 - 359,640),“ uvedlo ředitelství.
Firma opravy provede, potvrdila mluvčí
„Hlavní požadavek Ředitelství silnic a dálnic na výměnu materiálu takzvaného studeného odvalu v celé délce dálnice soud zamítl. Nařizuje nám pouze dílčí opravy, které jsme uznali již před třinácti lety a dříve jsme je chtěli realizovat, což nám nebylo umožněno,“ uvedla mluvčí skupiny Vinci Construction CS Iveta Štočková.
Firma podle ní uvedené opravy na své náklady samozřejmě provede, jakmile se s ředitelstvím domluví na technickém řešení a harmonogramu.
„Ze souhrnu všech rozhodnutí rozhodčího soudu v problematice D47 dle našeho názoru vyplývá, že převážné části nároků Ředitelství silnic a dálnic soud nevyhověl. A nám ukládá jen dílčí nápravu na částech dálnice,“ uvedla Štočková.
‚Čtrnáct vyhraných soudů‘
„Opravy posledního zvlněného úseku dálnice D1 budou nejkomplikovanější. Zasáhnou nejen samotnou vozovku, ale i mostní objekty, opravu kanalizace, opěrné a protihlukové stěny,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
Podle dřívějších informací Ředitelství silnic a dálnic je možné, že se při opravě určité úseky dálnice budou muset zavřít a doprava se bude svádět na objížďky.
„Po třinácti letech a čtrnácti vyhraných soudech ředitelství silnic a dálnic prosadilo opravu zvlněné dálnice D1 u Ostravy. Je to přelom a hlavně konec jedné velké stavební ostudy, proti které jsme u soudů bojovali dlouhých třináct let,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Protest v Martinicích dálnici neuspíší. Ukazuje se tu, co veřejnost skutečně chce, říká mluvčí ŘSD
Číst článek
Problémy se na dálnici v Ostravě objevily hned po jejím dokončení téměř před 20 lety, jízdu prakticky od počátku provázejí omezení. Jen půl roku poté, co se tam v prosinci 2007 začalo jezdit, se dálnice začala vlnit.
Potíže se týkaly zhruba osmnácti kilometrů dálnice od mimoúrovňové křižovatky s Rudnou ulicí až po Bohumín. Byla tam omezena rychlost a musely se dělat i průběžné opravy.
Podle Ředitelství silnic a dálnic byly vady důsledkem použití nevhodných násypových materiálů. Eurovia od počátku tvrdila, že na stavbu použila pouze materiál, který si ředitelství objednalo.
Několik částí dálnice rovněž na základě rozhodnutí soudu opravil zhotovitel stavby už dříve. Další úsek se opravoval, když se obě strany sporu dohodly mimosoudně.