Některé úpravy na D1 se nestihnout dokončit do konce listopadu. Na zimu jsou ale silničáři připraveni

Na silnicích je podle legislativy zimní období už skoro měsíc. Teď ale o sobě dává vědět i zima samotná. Teploty klesají pod nulu a objevil se také první sníh. Přitom stavební firmy ani letos nestihly dokončit opravy na dálnic D1 včas. V neděli byly dokončené alespoň práce mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Praha 17:15 22. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většina dopravních omezeních by se měla stihnout dokončit do konce listopadu | Foto: Ondřej Jánoška

V neděli nenastala situace z pátečního večera, kdy silničáři téměř celou noc museli úsek solit. Dokončovací práce se tak kvůli počasí o několik hodin zpozdily. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se ale skluz povedlo dohnat během soboty.

„V příštím týdnu ukončíme práci na dalších dvou úsecích. U Prahy na úseku 2 a 19 u Velkého Meziříčí,“ řekl Radiožurnálu generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

V posledním úseku se ale práce do konce listopadu dokončit nepodaří, jak slibovalo Ředitelství silnic a dálnic. Na úseku 11 mezi Koberovicemi a Humpolcem by se totiž mělo pracovat až do 6. prosince. Práce se protáhly o týden kvůli opravě mostu, se kterou projekt nepočítal. „Museli jsme daleko náročněji most opravovat, z toho důvodu došlo k týdennímu zpoždění. Věřím, že to nebude mít žádné následky do bezpečnosti a plynulosti té opravy,“ vysvětloval důvod zdržní Mátl.

Na ostatních opravovaných úsecích by se ale práce do konce listopadu měly stihnout.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jsou silničáři připraveni i na variantu sněhových přeháněk, aby nedošlo k dopravnímu kolapsu. Na exitu 90 u Humpolce je od minulého roku speciálně na zimní období připraveno stanoviště se sypači, které jsou v pohotovosti.

Ty navíc mohou na dálnici vyjíždět i z dalších dvou středisek. Počasí sledují i dispečeři a v případě, že by mělo začít sněžit, tak pošlou dálnici sypače předsolovat, aby sníh padal už na nasolenou vozovku.

Tento způsob už si mohli silničáři vyzkoušet v pátek a podle mluvčího ŘSD se to povedlo bez větších problémů.

„Tam, kde dobíhají stavební práce, tam jsme v plné pohotovosti. Předsolujeme tak, aby nedošlo k žádným komplikacím v omezeních, kterou v současné chvíli na dálnici ještě jsou,“ dodal generální ředitel ŘSD Mátl.