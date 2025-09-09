Petzl: Trh není připraven na přechod na elektromobilitu. Prodej aut by spadl o 10 milionů
Několik výrobců v čele s Mercedesem napsalo dopis předsedkyni Evropské komise, že vytyčené klimatické cíle v dopravě už nejsou dosažitelné. Na tuto výzvu odpověděla vlastním dopisem jiná skupina z automobilového průmyslu v čele s Volvem, podle nich by se klimatické cíle měnit neměly. „Volvo není evropské, má čínského vlastníka. Je mnohem flexibilnější,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus Zdeněk Petzl, ředitel Sdružení automobilového průmyslu.
Jsou tady dvě výzvy z autoprůmyslu. Jedna volá po zmírnění klimatických cílů, druhá naopak po tom, aby se ty cíle dodržely. Předpokládám, že vy se řadíte spíš k té první výzvě.
Chtěl bych to trochu uvést na pravou míru, nejsou to dvě výzvy z autoprůmyslu. Domácí firmy, evropští výrobci, kteří jsou sdružení v Evropské asociaci výrobců automobilů (ACEA), poslali tu první výzvu.
Poslechněte si rozhovor s výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeňkem Petzlem
Tam konstatovali, že je tady přímý rozpor mezi tím, co chce evropská regulace – aby se v letošním roce prodávala zhruba čtvrtina (ze všech aut) elektrických vozidel. Vidíme, že to není realita, že zákazník je ochoten kupovat zhruba kolem 15 procent.
A pak je tady výzva různých společností a sektorů, většinou ani ne automobilových. Volvo je asi jediná automobilová značka, ovšem je plně vlastněna čínským vlastníkem Geely. Takže i o tom může být jejich přístup k elektromobilitě, kdy si mohou dovolit trošičku dramatičtější a rychlejší přístup bez ohledu na skutečný trh.
V Evropě každoročně prodáme zhruba 12 milionů vozidel. Už dnes je asi 15 procent, to jsou nějaké dva miliony, elektrických aut. Můžeme si tedy říct, že Evropa bude prodávat jen elektrická auta, ale pak spadne prodej o 10 milionů vozů, zavřou se závody, lidé přijdou o práci a státy o daně – nastane naprosto krizová situace.
Čínská automobilka
Rozumím vám správně, že vy považujete za reprezentativní vzhledem k evropskému autoprůmyslu jenom tu první výzvu, která volá po zmírnění klimatických cílů?
Je to rozhodně tak. Čísla nám ukazují, že automobilky už udělaly maximum, uvedly na trh stovky modelů, velká práce se odvedla i na budování infrastruktury. Pozitivně to vidíme v i v Česku, kolik se udělalo práce. Přesto zákaznické nadšení zdaleka nedosahuje toho politického.
Na druhou stranu, čím to je, že část automobilek říká „my to zvládneme“? Byť vy říkáte, že větší a reprezentativnější část volá po tom, že klimatické cíle nejsou dosažitelné.
Je to přesně to, o čem jsem hovořil. To, co vnímáte jako evropskou automobilku, evropská automobilka není. Není tolik odkázaná na evropský trh. Pokud jste rozkročen po celém světě, tak máte samozřejmě mnohem větší flexibilitu v tom, jaké modely budete kam umisťovat.
A není to tak, že se i zbytek evropských automobilek měl víc rozkročit po světě? Nezaspaly trošku v adaptaci na čistou mobilitu?
Adaptaci určitě nezaspaly. Skvěle to dokumentuje příklad domácí Škody Auto, která uvedla na trh celou řadu modelů. Ale vyžaduje to nějaký čas, kdy si na to zákazník zvykne.
A v dnešní době není technologicky elektroautomobil pro každého. Není třeba pro někoho, kdo potřebuje pravidelně přívěs. Není pro někoho, kdo je čistě odkázán na veřejnou infrastrukturu, protože cena nabíjení je drahá.
To je druhá část Green Dealu, kdy poměrně raketově vystřelily ceny energií. A v této situaci, kdy nemáte doma soláry na domečku, tak vám elektromobilita nemusí ekonomicky vycházet.
Ekonomická stránka
Propagátor elektromobility Jan Staněk Českému rozhlasu Plus v úterý řekl, že zákaz prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035 by klidně zrušil, protože podle něj k tomu přechodu na elektromobily díky technologickému vývoji do deseti let dojde tak jako tak. „Dneska lze vyrábět elektromobily levněji než spalovací auta. Už v roce 2025 je to možné a to bude jenom postupovat toto tempo,“ cituji ho.
Já nehovořím proti elektromobilitě. Právě automobilky byly ty, které do toho šly s vlastní kůží, investovaly řadu miliard eur. Čili rozhodně to není něco, co bychom chtěli brát zpět. Jen říkám, že tak, jak jsou ty milníky nastaveny – a je potřeba dramaticky zvýšit podíl vozidel – to trh v tuto chvíli není ochoten akceptovat. A další klimatické politiky Evropské unie jdou proti tomu.
V situaci, kdy jako pan Staněk máte dům a soláry, tak to pro vás zajímavé může být. Když dům se soláry nemáte, tak ekonomicky je elektromobilita v dnešní době je obtížná.
To je něco, s čím prostě musíme pracovat. A to je to, po čem volají automobilky – pojďme pracovat na tom, aby elektromobilita skutečně ekonomicky dávala pro občany smysl. Ne že jenom budeme uměle omezovat počet vozidel, které se každý rok mohou uvést na trh.
