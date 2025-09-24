Plzeňský západní okruh měly od června hlídat nové radary. Jejich nasazení brání technické problémy
V Plzni na jaře přibylo šest nových míst s úsekovým měřením rychlosti. Kamery a další zařízení mělo město zprovoznit už v červnu. Jenže ani na konci září některé radary v Regensburské ulici kvůli technickým problémům nefungují.
„Kromě jednoho jediného úseku na západním obchvatu jsou už všechny úseky v podstatě osazené. Technologie se teď testují a spouštět to všechno budeme během června letošního roku,“ řekl v květnu radní pro bezpečnost Tomáš Kotora (Pro Plzeň). Ani v září ale dva nové radary na západním obchvatu ještě nefungují.
‚Ať nás kontrolují, je to správné.' Nasazení nových radarů na plzeňském západním okruhu má zpoždění
„Ten nejblíž ke Globusu už je funkční. Prostřední radar zatím nefunguje a nefunguje radar u Makra,“ potvrdil Libor Červený ze Správy informačních technologií města Plzně. Měření ve střední části obchvatu nefunguje proto, že se uvnitř nachází proměnlivé dopravní značení. To snižuje maximální rychlost vozidel, například v případě kluzké vozovky.
„Radar u Makra nefunguje z důvodu toho, že musíme posunout hranici úseků, aby nám celý úsek, který radar měří, nenarušila značka 70 kilometrů v hodině, která tam je instalovaná,“ vysvětlil Červený s tím, že město proto musí systém technicky upravit, aby nastavené rychlosti na radarech odpovídaly dopravnímu značení.
Kromě toho taky bude dělat opatření na místech s navazujícími měřenými úseky. „Studentská má dva navazující úseky a Regensburská má navazující úseky tři. Tam, kde máme navazující úseky, do systému úsekového měření přidáváme funkci, které se říká navazující přestupek. Když řidič projede oba úseky rychle, aby se řešil jenom přestupek, který je závažnější,“ doplnil Červený.
‚Všeho s mírou‘
„Ať se to měří, ať nás kontrolují. Je to správné,“ říká paní Hana, které se však už tolik nelíbí, že město chce přidávat další radary: „Zase všechno s mírou. Zase by mohli přidat ty peníze trošku někam jinam.“
„Mezi ‚Klikovákem‘ a Račicemi to je šílené. Je tam padesátka mimo obec. Nevím proč. Myslím, že bezpečnost silničního provozu je určitě dobrá věc, ale mělo by se město starat taky o to, aby se mohlo chodit bezpečně na Americké a na náměstí,“ myslí si pan František.
„Za minulý rok město vybralo za překročení rychlosti na úsekových měřeních přes šest milionů korun. Za ten letošní je to zatím téměř pět milionů korun. Vybrané prostředky jsou příjmem městského rozpočtu a dá se říci, že se využívají na projekty podle dané potřeby,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Eva Barborková.
Zbývající úseková měření na západním obchvatu a taky funkci navazujícího přestupku má město zprovoznit do konce října.