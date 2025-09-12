Po třech letech otevírá rampa Mostecká. Měla by zvýšit bezpečnost řidičů ve Vsetíně
Po více než třech letech se v pátek ve Vsetíně otevře rampa Mostecká. Ta zvýší bezpečnost na křižovatce frekventovaných silnic I/57 ve směru na Valašské Meziříčí a I/69, která vede do Vizovic.
Stavba, která vyšla na 220 milionů korun, zahrnovala 31 stavebních objektů a patřila k těm nejnáročnějším, které silničáři v posledních letech v kraji realizovali. Kvůli nestabilnímu podloží byla dokončena téměř o rok později, než se původně plánovalo.
Součástí rampy jsou dva bypassy v délce 350 metrů. První umožňuje plynulý výjezd z kruhového objezdu ve směru z Rokytnice, a druhý zajišťuje bezpečný sjezd k okružní křižovatce, přes kterou se řidiči dostanou do Zlína.
Rampa Mostecká se otevře přesně v 10.00.