Po třech letech otevírá rampa Mostecká. Měla by zvýšit bezpečnost řidičů ve Vsetíně

Po více než třech letech se v pátek ve Vsetíně otevře rampa Mostecká. Ta zvýší bezpečnost na křižovatce frekventovaných silnic I/57 ve směru na Valašské Meziříčí a I/69, která vede do Vizovic.

Mostecké byla jedna z nejnáročnějších, jakou silničáři v kraji v posledních letech podnikli

Stavba Mostecké byla jedna z nejnáročnějších, jakou silničáři v kraji v posledních letech podnikli

Stavba, která vyšla na 220 milionů korun, zahrnovala 31 stavebních objektů a patřila k těm nejnáročnějším, které silničáři v posledních letech v kraji realizovali. Kvůli nestabilnímu podloží byla dokončena téměř o rok později, než se původně plánovalo.

Zlín začíná modernizovat další světelnou křižovatku. Jde o křížení třídy Tomáše Bati s ulicí Březnickou

Součástí rampy jsou dva bypassy v délce 350 metrů. První umožňuje plynulý výjezd z kruhového objezdu ve směru z Rokytnice, a druhý zajišťuje bezpečný sjezd k okružní křižovatce, přes kterou se řidiči dostanou do Zlína.

Rampa Mostecká se otevře přesně v 10.00.

