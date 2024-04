Po zranění při autonehodě můžete mít nárok na bolestné. Pojišťovny vyplatily přes 3,5 miliardy korun

Pokud se při dopravní nehodě zraníte, máte nárok například na bolestné. To pojišťovny vyplácejí z povinného ručení viníka. Počet takových případů za posledních osm let klesl podle České kanceláře pojistitelů ze zhruba 12 tisíc na necelých 11 tisíc případů za rok. Rostou ale výše odškodnění za zranění nebo úmrtí při dopravní nehodě. Z povinného ručení ale pojišťovny kvůli poškozenému zdraví vyplatily zhruba 3 a půl miliardy korun. Praha 14:09 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud by se stalo, že by do vás někdo naboural a vy jste se při střetu zranili, pak je ideální obrátit se na pojišťovnu viníka (ilustrační foto) | Foto: Martin Kučera | Zdroj: HZS Středočeského kraje

Bolestné se vypočítává z minimální průměrné hrubé mzdy v Česku a určuje ji podrobně metodika Nejvyššího soudu. Částka se odvíjí podle závažnosti zranění. To je ohodnoceno v bodech a jednotlivé položky se mohou sčítat.

Průměrné vyplacené částky se pohybují v desítkách tisíc korun, vysvětluje pojistný matematik České asociace pojišťoven Petr Jedlička. „Průměrná hodnota bolestného na jednu škodní událost dosahuje částky kolem 115 tisíc korun a platí, že průměrná výše nákladu léčení se aktuálně pohybuje na jednu škodnou událost, dohromady na všechny případy, kolem 83 tisíc korun.“

Hodnota jednoho bodu je podle Nejvyššího soudu pro letošní rok 433 korun. A jen pro představu, třeba zhmoždění břicha při nehodě je za dvacet bodů a zraněnému náleží za to částka přes 8600 korun. Za pohmoždění krční páteře je to pak i více než sto tisíc korun.

V případě trvalých následků je postup složitější. Podle pojišťoven jde totiž o takzvanou ztrátu lepší budoucnosti. Hodnotí se jak moc zranění poškozeného v životě omezuje. Výše se opět odvíjí podle metodiky Nejvyššího soudu a zdravotní stav posuzuje soudní znalec.

„Průměrná výše tohoto odškodnění dosahuje aktuálně přibližně hodnoty kolem 670 tisíc korun a tato částka se výrazně navýšila po implementaci nového občanského zákoníku,“ vysvětlil Petr Jedlička z České asociace pojišťoven.

Podle něj se dál vyplácejí i renty za ztráty na výdělku ze zaměstnání, které už třeba poškozený dělat nemůže. V případě úmrtí při dopravní nehodě se vyplácí pozůstalým odškodné za duševní újmu, která muže dosahovat až dvou milionů korun.

Pokud by se stalo, že by do vás někdo naboural a vy jste se při střetu zranili, pak je ideální obrátit se na pojišťovnu viníka. Ta bude uvedena v policejním protokolu, kterou pak poškozený dostane od policie.

„Pojišťovna bude pravděpodobně potřebovat řadu dokumentů, zdravotnickou dokumentaci, potvrzení výše příjmů, doplatky za léky, třeba i fakturaci za cestu k lékaři a spoustu dalších dokumentů. Záleží vždy na tom, jaké to zranění je a komu se to zranění přihodilo,“ říká mluvčí pojišťovny Direct Nela Maťašejeová.

Stejně postupují všechny ostatní pojišťovny v Česku. Třeba Allianz vyplatila za poslední dva roky na odškodnění na zdraví zhruba půl miliardy korun. „V letech 2022 a 2023 jsme evidovali 3200 škod na zdraví, z toho necelá dvě procenta připadala na usmrcení, jeden a půl procenta na těžká zranění a zbývající část na zranění lehká,“ vypočítává Marie Petrová, mluvčí pojišťovny Allianz.

Důležité je hlavně si všechno dokumentovat a schovávat si třeba i účty z lékáren. To stejné bude potřebovat i pojišťovna, jak už říkala mluvčí Directu. A pokud si pak člověk opravdu nevěří na to, že celý proces zvládne, může se obrátit na právníky. Jsou i takoví, kteří se právě na tenhle obor specializují. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že si řeknou o provizi.