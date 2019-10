Hybridní luxus. Prohlédněte si nové služební vozy, policie je dostane na půl roku

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 K čemu budou nová BMW policii sloužit a kdo je bude řídit?

„Je to úplně něco nového pro policii, my jsme tato auta s hybridním pohonem nikdy neměli,“ řekl policejní prezident Jan Švejdar pro Český rozhlas Pardubice. Vozidla s alternativním pohonem by se podle něj mohla v budoucnu stát součástí policejního vozového parku. Aktuálně totiž policie mění zhruba 2000 aut.

„Výměna vozového parku u policie i přes tuto poměrně masivní dodávku je velkým problémem. Velmi si vážím možnosti to auto vyzkoušet a pak se rozhodneme, co budeme dělat,“ doplňuje Švejdar.

Bez speciálního vybavení

Za volant se dostanou ale jen někteří policisté. Bude jich zhruba dvacet a musí absolvovat speciální školení, které začíná zítra. Žádné speciální vybavení ale uvnitř vozu není. Auta jsou jen polepená fóliemi v barvách policie a mají maják se sirénou. Interiér je sériový.

Celkem pět vozidel má policie zapůjčených na půl roku, říká majitel autosalonu Martin Strakoš. „Po půl roce bude výměna za dalších pět vozidel, to znamená, že jich celkem bude deset stejných na rok.“

Policie znovu zkouší hybridní BMW i8. Tentokrát bude jezdit v Plzeňském kraji Číst článek

Nízká spotřeba

Auto má díky kombinovanému pohonu velmi nízkou spotřebu paliva, dokáže jezdit za pět litrů benzinu a dokáže jet až padesát kilometrů na elektrický pohon. Auta jsou určená především pro preventivní dohled na silnicích. Policisté s nimi mohou najet 25 tisíc kilometrů. „Jestli najedou o tisíc kilometrů víc, nebo míň, řešit nebudeme. Pak se z nich sundají fólie a prodají se zákazníkům,“ doplňuje pro Český rozhlas Pardubice Strakoš.

Vozidla jsou určená pro dohled na silnicích I. třídy. Během roku budou sloužit v různých krajích, říká Jan Švejdar. „Prvních pět aut jde do Hradce a Pardubic, je tam Praha, myslím taky Liberecký kraj a Brno. V další etapě bude pět dalších krajů.“ Podle Jana Švejdara je to pokračování projektu, během kterého měla policie už zapůjčený sportovní vůz BMW i8. Jeho zápůjčka ale skončila neslavně nehodou.

Vozidla patří do nejvyšší třídy, kterou BMW vyrábí. Cena jednoho kusu se pohybuje kolem tří milionů korun.