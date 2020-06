‚Efektivně využitelné vozidlo.‘ Pražská policie nasadí příští týden do provozu 20 elektromobilů

Pražská policie nasadí od příštího týdne do provozu 20 z celkem 38 nových elektromobilů Hyundai. Sloužit budou k hlídkové činnosti po celém městě. Dojezd auta je přes 300 kilometrů. Pořízení jednoho automobilu stálo přes 700 000 korun. Zmíněná dvacítka aut je již plně vybavena včetně policejních polepů. Zbylých 18 vozů bude policii dodáno do konce června. Novinářům to ve čtvrtek řekl ředitel pražské policie Tomáš Lerch.

Praha 18:02 18. června 2020