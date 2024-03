Policie o Velikonocích zvýší kontroly na silnicích. ‚Nedodržování rychlosti je český nešvar,‘ říká Hodboď

V pátek začínají velikonoční svátky a policie počítá se silnějším provozem na silnicích a preventivně posiluje kontroly nejen na dálnicích. „Pokud porovnáme statistiky s minulým rokem, tak jich je míň i když jsou kontroly stejné,“ říká zástupce ředitele dopravní policie Michal Hodboď pro Český rozhlas. Praha 9:21 28. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysoká rychlost (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč řadíte Velikonoce mezi nejrizikovější období v roce? Co je teď největším problémem na silnicích?

Je to pomyslný začátek motoristické sezony. Musíme si uvědomit, že se mění počasí a na komunikace vyráží ve větší míře řidiči motocyklů. Začnou se objevovat i cyklisté. Do toho začíná i chalupářská sezona.

Prodloužený víkend a teploty budou lákat i řidiče, kteří pojedou odzimovat své chalupy. To všechno dohromady může, a také to podle statistik, působí dost často dopravní komplikace a samozřejmě dopravní nehody a někdy i nehody s fatálními následky.

Můžete nám, říct, kde bude hlídek nejvíc? Soustředí se vaši lidé na dálnice, nebo i na okresky?

Primárně jde o hlavní silniční a dálniční tahy. Především v pátek, sobotu i v pondělí, což jsou pro nás nejrizikovější dny. Například v pondělí, je to už tradičně spojeno s kontrolami na alkohol, tak nelze vyloučit i kontroly na komunikacích nižších tříd.

A je něco, na co se budete zaměřovat? Speciálně rychlost, alkohol…

Už to klasické. Vychází to i z aktuální statistiky dopravních nehod. To jsou ty největší a nejčastější problémy, to znamená rychlost, nevěnování se řízení, používání bezpečnostních pásů, technický stav, ale budeme například kontrolovat i to, jestli řidiči mají uhrazené pokuty za dopravní přestupky.

Ubývá podle vás řidičů, kteří jezdí pod vlivem alkoholu, nebo ne?

Záleží na konkrétním období. Je to záležitost konkrétního období. Podle statistik se samozřejmě dostáváme do situace, kdy občas evidujeme větší množství těch řidičů, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Z dlouhodobého hlediska, pokud to porovnáme například s konzumací návykových látek, tak alkohol jde dolů například v porovnání s návykovými látkami.

Jak často se stává, že řidič odmítne test na alkohol nebo na drogy? Připomínám, že za něj hrozí pokuta až 75 000 korun a zákaz řízení až na tři roky.

Pro tyto účely jsem našel i statistiku. Bavíme se od začátku letošního roku o 1400 1457 případech, kdy byl řidič pod vlivem alkoholu a v 3,64 procentech ten řidič odmítl zkoušku na alkohol nebo se následně odmítl podrobit odbornému lékařskému vyšetření. To číslo je tedy relativně nízké.

Od letoška platí nový bodový systém, kdy za vysoké překročení rychlosti odeberou policisté na místě řidičský průkaz. V kolika případech už se toto stalo a proč podle vás s dodržováním rychlosti mají řidiči stále problém?

Od začátku roku máme takových případů 343, ale bavíme se o vysokém překračování rychlosti. Tedy v obci o více jak o 40 kilometrů za hodinu a mimo obec o víc jak 50 kilometrů za hodinu. Nedodržování rychlosti je takový český nešvar.

Pokud se podíváme nebo porovnáme statistiku za loňský rok a půl se stejným obdobím letošního roku, tak je jejich počet menší, i když jsou kontroly prakticky stejné. A logicky tím, že se zvedly pokuty, tak pozorujeme dramatický nárůst z vybraných peněz za pokuty.