Legendární Porsche 911 slaví 55. narozeniny. Stále je vidět na silnicích i startech závodů

Šestiválcový benzínový motor s protilehlými písty, kulatá světla a na kapotě rodový erb Württembergů s černým koněm uprostřed. Automobiloví nadšenci už určitě vědí, že jde o Porsche 911. Slavný sportovní vůz slaví 55 let, poprvé ho stuttgartská automobilka ukázala 12. září roku 1963. I po více než půl století jej stále potkáte jak na silnicích, tak na startech těch nejslavnějších závodů světa. Praha 21:55 12. září 2018

Ležatý šestiválec, nic jiného takhle nahlas při závodě 24 hodin Le Mans neřve.

„Myslím si, že to je jedno z největších kouzel 911, že to auto od doby svého vzniku vždycky závodilo - závodilo na okruzích, ve vytrvalostních závodech, v rallye, na Dakaru, prostě na všech myslitelných tratích,“ říká redaktor magazínu Speed Ondřej Kubík.

A třebaže každé pravidlo má výjimku, Porsche u 911 hodně lpí na léty prověřené konstrukci.

„Na rozdíl třeba od Mercedesu, BMW nebo Ferrari má motor umístěný za zadní nápravou, ne vpředu, ale vzadu. To znamená, že to auto se pohybuje jinak, jinak reaguje na plyn, jinak na brzdu a od řidiče to vyžaduje se tomu přizpůsobit. Říká se, že je to možná jeden z důvodů té silné vazby, co lidi k tomuhle auto mají. Že když se naučíte jezdit rychle s 911, tak to znamená, že vážně umíte řídit,“ vypráví dál Kubík.

Byl začátek 60. let, když vrchní designér automobilky Erwin Komenda začal kreslit nejslavnější Porsche v historii.

„Na 911 spolupracoval již se synem Ferryho Porsche, s „Butzim". Oba vlastně docílili toho, že vzniklo legendární sportovní auto,“ popisuje pro Radiožurnál Milan Bumba, prezident českého Porsche Classic Clubu.

Komenda se ale s Porschem na podobě výkresů v řadě věcí neshodl, takže na papíře se hodně škrtalo, překreslovalo. Navíc automobilka musela řešit ještě jeden velký problém.

„Ferry Porsche chtěl u nového modelu začít jedničkou, označil ho 901 a takto vystavil už ve Frankfurtu v roce 1963. O rok později pak na autosalonu v Paříži. A tam se vzbouřila automobilka Peugeot s tím, že právě ona používá pro své vozy tříčíselné označení s nulou uprostřed. A tak Ferry Porsche nakonec musel ustoupit a změnil to právě na číslo 911,“ vypráví Bumba.

Číslo 911, na kapotě rodový erb Württembergů s černým koněm uprostřed. Kulatá světla, ležatý šestiválec. Jak Butzi řekl v jednom z rozhovorů pro Los Angeles Times: „Porsche bude vždycky vypadat jako Porsche.“

