Řidiči se mohou kolonám vyvarovat sami. Stačí trocha trpělivosti a dodržovat pravidlo ‚zipu‘

Pravidlo tzv. zipu by se mělo používat tam, kde se sbíhají dva jízdní pruhy do jednoho. Jednoduše řečeno, řidiči v pokračujícím pruhu musí před sebe pouštět auta z pruhu, který končí, aby do sebe zapadala jako jednotlivé dílky zipu.

Ne všichni řidiči ale toto pravidlo znají a dodržují. „Co je pozdě, to je špatně. Musíte se řadit co nejdřív, aby byl provoz plynulý,“ odpovídá řidič na dálnici D5.

„Myslím si, že řidiči by měli zipování dodržovat tak, že přijedou až na konec pruhu a pak se zařadí, to je problém, který nezvládají,“ odpovídá v souladu s pravidlem další řidička.

Jak lidé ovládají pravidlo zipu se nejčastěji ukáže v místech s dopravním omezením. Pokud se řadí do pruhu střídavě, pak zůstane podle policie provoz plynulý. Mnoho řidičů v těchto situacích ale stále chybuje.

„Řidiči se zařazují předčasně, měli by dojet až do místa, kde se pruh mění z průběžného, a tam se teprve řadit. Druhou chybou je zbytečné snižování rychlosti a v neposlední řadě i nevytvoření dostatečně mezery, aby se před ně zipující řidič mohl zařadit,“ potvrzuje mluvčí policejního prezidia Jan Straka.

Lidé toto pravidlo nedodržují ani u omezení na rekonstruovaném Barrandovském mostě, na který auta najíždějí v jednom pruhu. Jak se zde mají řidiči řadit, aby se vyvarovali kolonám?

„Vozidla by jak v průběžném, tak i končícím pruhu měla vždy dojet až k danému omezení a tam se v klidu zařadit. Je to o řidičích. V průběžném pruhu by si řidiči měli uvědomit, že mají pustit řidiče, kteří je dojíždí a důsledně tak dodržet toto pravidlo. Někdy možná zafunguje stres nebo naštvání z toho, že je někdo předjíždí, tím ale způsobí akorát zpomalení kolony,“ uvedl expert na bezpečnost silničního provozu Robert Vacek.

Pravidlo zipu by lidé měli dodržovat i před dopravní nehodou nebo jinou překážkou na silnici. Za jeho porušení mohou dostat pokutu ve výši až dvou tisíc korun.