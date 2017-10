Předjede i kulku vystřelenou z pistole. Konstruktéři představili auto, které má být rychlejší než zvuk

Modrooranžové vozidlo vypadá jako trup nadzvukového letadla. Z mohutného motoru, jakým jsou běžně vybaveny stíhačky Eurofighter, šlehají modré plameny. Jen křídla chybí.

Bloodhound se chystá na světový rekord. Auto s motorem ze stíhačky má překonat 1600 kilometrů v hodině Číst článek

„Na tomto stroji pracujeme skoro deset let. Je to nejen nejrychlejší auto světa. Spojuje nejnovější technologie formule 1 i vesmírných raket. Náš cíl je jasný, dosáhnout rychlosti zvuku," citoval Radiožurnál pilota auta Andy Green, který létá na stíhačkách v Britském královském letectvu (RAF).

Rychlost zvuku je 1192 kilometrů za hodinu. Už dříve ale tvůrci auta uvedli, že by chtěli překonat rychlost 1000 mil v hodině (1609 kilometrů v hodině), informovala BBC.

Pokud by se ji autu Bloodhound podařilo dosáhnout, pohybovalo by se větší rychlostí, než jakou opouští náboje hlaveň pistole.

Během testovacích jízdy, které se budou opakovat o tomto víkendu, dosáhl Bloodhound „jen" 320 km/hod. Letištní ranvej je totiž příliš krátká.

„Lidé se často ptají, jestli tvar superauta navrhl počítač. Říkám, že ne. Počítač by navrhl dokonale aerodynamický tvar, ale my do auta potřebujeme posadit i pilota, přidat motory. Proto jsem všechno namaloval sám. Najít ten správný tvar trvalo tři roky," vysvětluje pětaosmdesátiletý konstruktér Ron Ayer.

Na vývoji a výrobě superauta se podílí tým složený z 350 firem a univerzit. Kvůli extrémní finanční náročnosti se testy několikrát odložily.

Teď je nadzvukové auto Bloodhound konečně hotové a příští léto je čeká test v africké poušti Kalahari. Před tím ještě přidají konstruktéři raketový pohon, který dodá aeronautická společnost Nammo.