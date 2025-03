Překážky na silnici nebo náledí. V Česku začíná fungovat nový systém na včasné varování řidičů

Na českých dálnicích a silnicích začíná fungovat nový systém pro včasné varování řidičů. V pátek ho představilo Ředitelství silnic a dálnic. Technologii mají nově už i některá osobní auta. Takzvaný kooperativní inteligentní dopravní systém má řidiče varovat před nebezpečnými situacemi v provozu. Praha 8:05 23. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na českých dálnicích a silnicích začíná fungovat nový systém pro včasné varování řidičů | Foto: Jakub Vik | Zdroj: Český rozhlas

Systém propojuje vozidla mezi sebou a zároveň propojuje vozidla s pevnými zařízeními u dálnice. Přijímá od nich informace o situaci v provozu - kromě varování o překážce třeba taky o nebezpečí náledí nebo nehodě. Řidič tak může dostatečně dopředu reagovat.

„Je to především ke zvýšení bezpečnosti, zajištění plynulejší dopravy a tím pádem i k významným úsporám času. Výsledkem je také snížení spotřeby paliv a emisí,“ míní ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Pevnými vysílači je zatím vybaveno 250 kilometrů dálnic, do konce roku to má být 800, třeba na pražském okruhu, D1, D10 a dalších. „Do budoucna chceme službu poskytovat prakticky na každém kilometru dálniční sítě,“ říká ředitel ŘSD Radek Mátl, podle nějž je teď cílem masivní rozšíření systému.

Nový systém pro včasné varování řidičů | Foto: Jakub Vik | Zdroj: Český rozhlas

Informace o sobě teď vysílá skoro 300 vozidel údržby silnic a další vozidla integrovaného záchranného systému. Přijímat a zobrazovat varovné informace teď umí vozy automobilky Volkswagen, další výrobci se brzy připojí.

Firma Intens, která systém pro ŘSD dodává, teď jedná s firmami vyvíjejícími navigace - třeba Mapy.cz, Waze nebo Google. Ty by měly data o provozu získat a k přijetí varování pak řidičům postačí chytrý telefon s onou navigací. „Myslím si, že to může být k dispozici v průběhu příštího roku, protože ambice dostat informace k co nejvíce uživatelům je velká. Spousta řidičů mobilní telefon má a podle navigací jezdí každý den. Pokud se do nich informace dostanou, tak to bude jenom dobře,“ pokračuje ředitel společnosti Intens Martin Volný.

S nasazením kooperativního inteligentního dopravního systému se počítá po celé Evropské unii a v budoucnosti by měl být schopný připojit taky cyklisty nebo chodce.