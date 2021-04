Prodej ojetin během pandemie. S každou vlnou přibyli zákazníci, kteří si koupili bazarové auto online

Už je to déle než rok, kdy se poprvé uzavřely autobazary z důvodu protiepidemických opatření. Obchodníci tak museli rychle najít nový způsob prodeje a zákazníci se učili nakupovat on-line. A zájem o ojetá auta přes internet je v Česku čím dál větší. Velké autobazary prodaly za první čtvrtletí letošního roku online i o dvacet procent víc ojetin než před rokem. Audio Praha 15:24 30. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidí, kteří si koupili ojeté auto online, letos výrazně přibylo (ilustrační foto) | Zdroj: Mototechna Classic

Přes internet si nedávno koupil auto z bazaru i pan Jiří z Prahy. „Normálně jsem si vybral auto z nabídky na webu, zavolal jsem na jejich linku, tam jsme se na všem domluvili. Bylo to vcelku bez problémů,“ popsal Českému rozhlasu.

„Aby ke mně nejeli zbytečně, tak mi prodejce ukázal auto přes WhatsApp a protože se mi opravdu líbilo, tak mi ho přivezli až domů. Projeli jsme se, všechno bylo v pořádku, tak jsem auto koupil,“ dodal.

Pokud by zákazníkovi auto nevyhovovalo, jsou velké tuzemské autobazary připravené nabídnout jiný vůz.

„Platí, že se jedná o distanční prodej, tedy prodej mimo provozovnu, a vztahuje se na něj pak veškerá legislativa, tak jako na ostatní produkty v e-shopech, tedy především možnost vrátit zboží do 14 dnů,“ vysvětlil manažer marketingu Auto Esa Filip Kučera.

Prodejů přibývá

Lidí, kteří si koupili ojeté auto online, letos výrazně přibylo. Zatímco v první vlně pandemie loni na jaře prodala třeba firma AAA AUTO v České republice přes internet 1700 aut, ve druhé to bylo již 2 500 a v nynější třetí téměř 9000 ojetých aut.

„Od konce prosince máme všechny pobočky uzavřené. Na online prodej jsme v podstatě přešli v rámci první vlny pandemie covidu na jaře roku 2020. Zajistili jsme prodej vozu jako jednoduchý a komfortní proces pro zákazníka. V České republice a na Slovensku jsme prodali online už víc než 18 tisíc automobilů,“ řekl ředitel společnosti Petr Vaněček.

Další velký autobazar Auto Esa prodal přes internet od začátku ledna do konce března letošního roku o dvacet procent víc ojetých aut než ve stejném období loni. Podle marketingového ředitele společnosti Filipa Kučery bude po otevření prodejen část lidí stále využívat prodej přes internet.

„Protože je to pro zákazníka samozřejmě pohodlnější, je to bez navýšených nákladů a myslím, že online prodej si část zákazníků najde,“ vysvětlil.

Uzavírání bazarů

Jinak ale Kučera očekává, že většina ojetých vozů se prodá přímo na pobočkách. Podle Asociace obchodu ojetými automobily je v Česku zhruba 300 autobazarů. Jejich počet se ale může kvůli protikoronavirovým opatřením výrazně snížit.

„Z těch stovek autobazarů, které jsme v České republice měli, tak přežijí jenom ty největší, které to dělají na nejprofesionálnější úrovni. To jsou koneckonců i ti, kteří se okamžitě po zavření vrhli do online prodeje,“ upozornil předseda asociace Jiří Grund.

V České republice se podle statistik Asociace loni prodalo přes 700 tisíc ojetých aut - to je meziroční pokles o více než 50 tisíc.