Proražený zátaras a kamion napříč silnicí. Policie za dvě hodiny zastavila tři auta ukradená v Německu

Policisté v Libereckém kraji v úterý během dvou hodin zastavili tři osobní auta značky Audi ukradená v Německu. Odcizená vozidla řídili cizinci, byli pod vlivem omamných a psychotropních látek. Skončili ve vazbě. Policisté je obvinili mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí jim až šestileté vězení.

Podle regionální mluvčí policie Dagmar Sochorová byl počet zadržených aut v jednom dni mimořádně vysoký. Výjimečně v minulosti policie v kraji zajistila dvě auta ukradená v zahraničí za týden.

Odcizená auta řídili cizinci, dva muži ve věku 19 a 37 let a 27letá žena. „Komisaři zahájili trestní stíhání všech tří osob jako obviněných ze spáchání zločinů legalizace výnosů z trestné činnosti a zadržená žena si také vyslechla obvinění ze zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu poškození cizí věci,“ uvedla na webu policie Sochorová.

Proražení zátrasu

Mluvčí doplnila, že ve dvou ze tří případů majitelé ani nevěděli, že bylo jejich vozidlo ukradeno. Prvním zadrženým byl řidič Audi Q7 bílé barvy, který měl trestní minulost. Mladík zastavil po několika kilometrech pronásledování na silnici I/35 mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Libercem.

Na zastavení druhého vozidla, Audi S4 Avant červené barvy, se v Ohrazenicích na sjezdu na silnici I/35 podíleli policisté z turnovského obvodního oddělení a samotní semilští kriminalisté.

Policejní auto nabourané ujíždějící řidičkou kradeného Audi na Liberecku | Zdroj: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Nedlouho po zadržení druhého řidiče ke stejnému místu přijížděla i 27letá řidička s odcizeným Audi A6 combi modré barvy. Policisté ze služebních aut vytvořili na silnici zátaras.

Žena sice s vozem před zátarasem zastavila, ale v okamžiku, kdy se k ní policisté přiblížili, znovu šlápla na plyn, narazila do dvou služebních vozidel i do jednoho ze zakročujících policistů a ujela.

„To už o ní však věděli i rychnovští policisté, kteří když zjistili, že ze silnice I/35 sjela ve směru do Jablonce nad Nisou, tak využili svého oprávnění a napříč silnice u Rychnova nechali postavit projíždějící kamion. Takto postaveným zátarasem už řidička s odcizeným vozidlem neprojela a byla nucena zastavit,“ dodala mluvčí policie.

