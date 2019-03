Protisměrné autosedačky chrání děti mnohem efektivněji, přesto jsou v Česku spíše výjimkou

Co nejdéle proti směru jízdy – tak by podle evropského nařízení z roku 2013 měly cestovat nejmenší děti. Podle normy i-Size by je neměli rodiče usazovat po směru jízdy dříve než po patnácti měsících života, avšak klidně je takto mohou vozit až zhruba do čtvrtých narozenin. Přestože takové autosedačky jsou v nabídce obchodů stále v menšině a ve vozech je často nepotkáme, objem prodeje pomalu roste.

