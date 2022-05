V Rakousku mají do tří let jezdit pouze taxíky na elektřinu. Ve Vídni je jich zatím jedno procento

Rakousko chce, aby se v budoucnu taxi služby zbavily veškerých spalovacích motorů. Do roku 2025 by tak po rakouských silnicích měly jezdit pouze taxíky elektromobily. Tento ambiciózní plán si předsevzala spolková vláda při svém vzniku, v rámci klimatické strategie, ale na splnění už jí zbývají jen tři roky. Vídeň 7:02 21. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Provozovatelé taxislužeb si stěžují například na vysokou cenu elektromobilů nebo nedostatek potřebné infrastruktury (ilustrační foto) | Foto: Leopold Nekula/Viennareport | Zdroj: Reuters

Podle rakouské veřejnoprávní ORF se zatím tomuto požadavku země neblíží. Ve Vídni, která je v tomto ohledu nejprogresivnější, plán splňuje zatím pouze jedno procento vozů taxi.

Elektromobily nebudou zlevňovat. Spíš zdraží auta se spalovacími motory, myslí si šéfredaktor Autoweek.cz Číst článek

Má to hned několik důvodů. Provozovatelé taxislužeb si stěžují například na vysokou cenu elektromobilů. Další problém je pak to, že v zimě je třeba topit, což ubírá automobilu energii a tím ubývají možné další kilometry, v létě se zase jezdí dále, časté jsou třeba cesty na letiště nebo do okolních vesnic, takže vůz potřebuje častější dobití.

S tím se pojí další komplikace a tou je nedostatečná infrastruktura pro hybridní vozidla. Ve Vídni ani v jiných částech Rakouska není dostatek dobíjecích stanic, oddělují je velké vzdálenosti a taxikáři by si do budoucna přáli, aby mohli dobíjet vozidla přímo na svých stanovištích. Co se týče cílů spolkové vlády, tak přejít na elektromobily nemají jen taxislužby ale také půjčovny aut nebo služby pro sdílení vozů.

Elektrotaxíky i autobusy

Rakouská metropole už za sebou má jeden pokus o navýšení počtu taxíků elektromobilů, který proběhl v roce 2016. Město si tehdy předsevzalo, že v jeho ulicích musí jezdit alespoň 250 elektrotaxíků.

Přílišná závislost na několika zemích, varuje šéf BMW před výlučnou orientací na elektromobilitu Číst článek

Tehdy se ve Vídni postavilo 11 dobíjecích stanic, ministerstvo dopravy pomáhalo s nákupem elektromobilů, na jeden vyčlenilo asi 8000 eur, tedy v přepočtu zhruba 197 tisíc korun a elektřina pak byla pro tyto služby na rok zdarma. Nicméně počáteční cíle se splnit přesto nepodařilo, po dvou letech jezdilo po Vídni pouhých 60 elektrotaxíků.

Vídeňský dopravce chce do roku 2025 převést sedm autobusových linek na elektrobusy, to se bude týkat hlavně jižní části města. Tam už se staví také centrum nebo stanoviště pro tyto nové typy autobusů. Má tam být garáž pro několik desítek hybridních vozů a bude se tam taky přímo vyrábět i elektřina - na střeše objektu má být masivní fotovoltaický systém.

Vídeň, co se týče veřejné dopravy, experimentovala v minulosti také se samořídícími autobusy. Zatím se ale tento způsob dopravy neosvědčil, takže ho metropole dočasně zastavila.