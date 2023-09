Na rizika a krizové situace na silnicích připraví řidiče virtuální pomůcky, popisuje instruktor

Učme se přežít, Dávám bacha – projekty, které ponoukají řidiče k tomu, aby se na silnicích chovali ohleduplněji. Hostem je šéfinstruktor Jiří Novotný, který bude mluvit o kampaních, které se snaží edukovat řidiče, o nových virtuálních pomůckách, které dokážou méně zkušené řidiče připravit na rizikové situace, o mentorech za volantem i mladších žácích. Host Lucie Výborné Praha 14:14 26. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Novotný, šéfinstruktor aktivity Učme se přežít a Dávám bacha | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Jakých chyb se čeští řidiči nejčastěji dopouštějí?

Myslím si, že je to nepozornost. Za ni může telefon v ruce – hůře s ním vnímáme provoz a dostáváme se do kolizí, které jsou možná zbytečné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kampaň Dávám bacha nabádá řidiče k vzájemné ohleduplnosti, vysvětluje instruktor

Největší pokrok udělala technologie – výkon motoru, brzdy, elektromobilita. Musíme se s tím naučit pracovat – jde nám to?

Technika nás možná předbíhá, nicméně není neomylná a nevyřeší všechno, takže na řidičských zkušenostech bude pořád záležet.

Zlepšit přípravu budoucích řidičů mají moderní aplikace. Oč jde?

Dnes se hodně rozvíjí věda na vnímání rizik, obecně se to nazývá „Hazard Perception and Prediction“ a je to věc, kterou jsme spustili na stránkách Učme se přežít, kde si můžete z pohledu motorkáře vyzkoušet, jaká rizika nás na silnici mohou potkat. Lidé si díky tomu zažijí nepříjemné věci nanečisto ve virtuálním světě, takže se s nimi nesetkají poprvé až v reálném provozu.

Je tu nějaká obdoba i pro ty, kteří si budou dělat řidičák na auto?

Ano, na to je projekt na vnímání rizik, který najdete na Hazard Perception, tam je virtuální pomůcka z pohledu řidiče vozidla.

V autoškole se můžeme sebevíc snažit, ale s nějakými situacemi se nesetkáme. Máme omezený počet hodin, ve kterých se nemůžeme připravit na všechno.

Automatická ztráta průkazu, vězení i pokuta 90 tisíc. Francie zpřísňuje tresty za alkohol a drogy při řízení Číst článek

Jaké byly vaše začátky za volantem?

Asi trochu jiné než u ostatních, protože jsem z rodiny autoškoláků, takže já jsem na tom klíně za volantem seděl už od brzkých let.

Rizikoví řidiči

Je pravda, že nejrizikovější skupinou řidičů jsou mladí řidiči a senioři?'

Je to tak, první skupina jsou řidiči od 18 do 24 let a je to z toho důvodu, že když řídíme, nemáme pocit, že něco neumíme, ale pak přijde nepředvídatelná situace, něco mimořádného, co musím vyřešit. A tam jsme pak na limitu možností. V tu chvíli je starší řidič schopnější nejet na hraně svých možností, víc si uvědomuje situaci.

A pak je tu projekt Jedu s dobou, který je připraven pro seniory. Mohou si na něm oživit řidičské dovednosti, ale je pravda, že tam často narážíme na to, že řidič celý život řídí, a najednou zjistí, že už to není ono – typicky třeba s reakční dobou.

Na prázdniny jste odstartovali projekt Učme se přežít a Dávám bacha. Jak to vypadá po prázdninách?

Rukama nám prošlo přes dva tisíce lidí, kteří si přišli zdokonalit svoje jízdní dovednosti, takže v tomhle směru jsme kousek práce udělali. No a kampaní Dávám bacha se snažíme dělat osvětu, aby byli řidiči více ohleduplní a tolerantní.

Vůči motorkářům možná občas vedeme výtku, ale je pravda, že oni se často jezdí vzdělávat, navštěvují populární motoškoly, což u řidičů vozidel není úplně běžné.

Lepšíme se jako řidiči? A proč nejčastěji bourají motorkáři čtyřicátníci? Poslechněte si celý rozhovor.