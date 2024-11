Řidiči by nově mohli za nebezpečné odbočení dostat 4 trestné body. Ohrožuje hlavně motorkáře

Do bodového systému řidiče zřejmě přibude nový závažný přestupek za 4 trestné body - nebezpečné odbočování. Zjistil to Radiožurnál, kterému to potvrdilo ministerstvo dopravy. Neupřesnilo ale, odkdy by se přestupek trestal. Řidiči by nově nesměli ohrozit při odbočování vlevo auto jedoucí za nimi. Podle resortu dopravy totiž podobné situace končí tragicky zejména pro motorkáře.

