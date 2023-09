Počet řidičů seniorů se zvyšuje. U starších devadesáti let se více než ztrojnásobil

Senioři patří na silnicích mezi nejrizikovější skupinu. Podle policie končí nehody s nimi časteji tragicky, než třeba u třicátníků. Jenže podle statistik ministerstva dopravy právě řidičů ve vyšším věku v Česku stále přibývá. Třeba u těch nad 70 let, kteří mají oprávnění řidit, se zvýšil počet od roku 2014 do loňska skoro o polovinu. Je jich víc než 725 tisíc. U starších devadesáti let se počet řidičů více než ztrojnásobil. Praha 7:00 10. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři patří na silnicích mezi nejrizikovější skupinu. Podle policie končí nehody s nimi časteji tragicky, než třeba u třicátníků (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nejvíc mi vadí čekání ve frontách, ale teď už jezdím jedině tady po Proseku,“ říká dvaaosmdesátiletý řidič Jan. Šel zrovna na polikliniku na pražském Proseku. Navštívil tam praktickou lékařku Evu Kašparovou, která potvrzuje, že zdravotních prohlídek seniorů řidičů přibývá.

„Prohlídky dané zákonem jsou dané poprvé v 65 letech, potom v 68 letech a pak každé dva roky – tam už je to bez rozdílů věku,“ vysvětluje lékařka.

Například Jan patří mezi ty, kteří kontroly nevynechávají a chodí na ně pravidelně.

„Naopak, člověk je rád, že aspoň vím, jak mi je… Kontrolují mi tu hlavně oči a paměť,“ říká Jan. Třeba pozornost se u seniorů podle Kašparové kontroluje obtížněji než zrak. Ale mají své metody.

„Pacienty známe, takže vidíme, jestli se jejich stav horší, nehorší, jak reagují na naše otázky, jak přicházejí do ordinace, jak jsou na tom motoricky, když se třeba svlékají a tak dále,“ popisuje Kašparová.

Pokud se lékařce něco nezdá, vyžádá si odborné vyšetření seniora řidiče. Podle výsledku může nařídit nějaké omezení. Třeba, že musí řídit s brýlemi. Může ale také například zakázat seniorovi jezdit po dálnici.

Dodržení omezení je na svědomí

Podle Kašparové je už na svědomí řidiče, jestli omezení dodržuje. Zkontrolovat ho ale může policie.

„V rámci každé silniční kontroly vyžaduje policie potvrzení od lékaře. Stejně je tomu tak i v případě, že jsou účastni dopravní nehody. Pokud toto potvrzení řidiči nemají, může jim hrozit i zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,“ říká mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

S větším počtem řidičů nad 65 let se zvyšuje i jejich podíl na celkovém počtu obětí dopravních nehod. Zatímco loni byl zhruba pětinový, do roku 2050 by mohl vzrůst na necelou třetinu. Odhaduje to dlouhodobý projekt nazvaný Senior bez nehod.

Ministerstvo dopravy zatím změnu v povinných zdravotních prohlídkách seniorů řidičů neplánuje

„Systém je v České republice nastaven dobře a efektivně. Je dokonce přísnější než ve většině evropských států a je schopen zachytit řidiče, kteří už ze zdravotních důvodů řízení nezvládají,“ říká jeho mluvčí Filip Medelský.

Podle projektu Senior bez nehod bylo v roce 2015 seniorů starších 65 let v celkové populaci České republiky 18 procent, v roce 2030 by jich ale mohlo být až 30 procent.