Pozor na řízení za tmy. Riziko tragické nehody je v noci čtyřikrát větší, ukazují statistky

Řidič má podle dopravních psychologů reakční dobu ve dne necelou vteřinu. Večer a za tmy se ale prodlužuje, a motoristé by s tím proto měli počítat.

„Častá chyba je to, že lidé nebrzdí. Podcení v danou chvíli situaci a snaží se to všechno ukočírovat volantem. Je to ale fyzika, auto je rychlé a prudký manévr auto na silnici rozhodí,“ vysvětluje pro Radiožurnál Marek Kohoutek, instruktor bezpečné jízdy na polygonu v Mostě.

„Za ideálních podmínek uvádějí dopravní psychologové 0,8 vteřiny. Za snížené viditelnosti se to prodlužuje. A vezměte si, že je to za předpokladu, že je člověk odpočatý, nic ho nebolí, věnuje se řízení a jede defensivně. A jak se lidé chovají v běžném provozu za volantem? A k tomu snížená viditelnost,“ doplňuje Kohoutek.

Motoristé si také často neuvědomují, že tmě se musí přizpůsobit také oči.

„Nemáte žádné periferní vidění. I když máte dokonalá světla u auta, tak stejně vidíte plošně. Nemáte prostorové vnímání. Je to zkrátka podstatně jiná záležitost než za běžných rozhledových poměrů,“ popisuje Jan Pechout, nezávislý expert na bezpečnost silničního provozu.

A co řidiči podle něj nejvíce podceňují? „Všechny překážky, všechny nebezpečné věci vidí na mnohem kratší vzdálenost, takže mají mnohem menší šanci tu kritickou situaci vyřešit,“ upozorňuje Pechout.

Řidiči mají jet podle něj v noci takovou rychlostí, aby své auto dokázali zastavit maximálně na 100 metrech, a volit pocitově nižší rychlost než je ta povolená.